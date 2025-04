Švihlíková: Trump dá na osobní vztahy, zná to z byznysu. Buďme rádi, že Meloniová ví, jak na něj

Americký prezident Donald Trump dal Evropě naději, že chce uzavřít obchodní dohodu. Italské premiérce Giorgii Meloniové řekl, že přijede na návštěvu do Říma a zváží i setkání s evropskými představiteli. „Buďme rádi, že tady je nějaký styčný důstojník, kterému se dostalo trošku lepšího přijetí a který by možná mohl vyjednat dohodu, která by nebyla pro země Evropské unie úplně špatná,“ doufá v pořadu Řečí peněz ekonomka Ilona Švihlíková. ŘEČÍ PENĚZ Praha 20:30 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomka Ilona Švihlíková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Americký prezident Trump označil jednání s italskou premiérkou za fantastické a dokonce prohlásil, že obchodní dohoda mezi USA a Evropskou unií stoprocentně vznikne. Dosud přitom evropské státy kritizoval za to, že okrádají Ameriku a využívají jejích bezpečnostních záruk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo povede jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem za Evropskou unii? Poslechněte si Řečí peněz s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou

„Bezesporu je patrné, že americká politika má svoje limity. Je jich několik, týkají se samozřejmě zejména vývoje na dluhopisovém trhu a potom i na trhu akciovém. Což je významný zdroj kupní síly pro zhruba 20 procent Američanů a ti skutečně drží spotřebu, což je hlavní motor americké ekonomiky,“ vypočítává Švihlíková.

„Je potřeba si uvědomit, že Trump je člověk, který dá hodně na osobní vztahy se státníky, na budování osobní důvěry. Je to věc, kterou zná z byznysu, je mu to blízké. Známe to už z jeho prvního období. Zkrátka a dobře, jsou političky, které s ním umějí dobře jednat a asi ví, na co bude slyšet. Ať už se to týká mexické prezidentky (Claudii Sheinbaumové) nebo právě italské premiérky,“ hodnotí.

‚Funkční páka‘

Francie však vyjádřila obavu, aby italská premiérka Meloniová s Trumpem nedomluvila něco, co nebude skutečně prospěšné pro Evropskou unii. Podle Švihlíkové je ale důležité, aby s Trumpem vyjednával někdo, komu bude nasloucháno.

25:33 Trumpův manuál známe. Cly trestá spojence a chce levně odkoupit dolary z jejich rezerv, říká Matesová Číst článek

„Pokud Trump vychází lépe s Meloniovou než s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nebo šéfkou diplomacie Kajou Kallasovou, což se dá dobře očekávat, tak prostě musíme nasadit páku, která je funkční,“ zdůrazňuje.

Švihlíková také připomíná, že mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Meloniovou nepanují ideální vztahy. Zároveň největší Macronovou starostí podle ekonomky je, že on sám u jednání s Trumpem neseděl.

„Je to člověk, který má obrovské problémy doma ve své vnitřní politice. Jeho pozice je extrémně oslabená. Macron zoufale potřebuje někde zabodovat. Spíš bych řekla, že to jsou takové trošku kyselé hrozny z jeho pozice,“ říká a doplňuje:

„Buďme rádi, že tady je nějaký styčný důstojník, kterému se dostalo trošku lepšího přijetí a který by možná mohl vyjednat dohodu, která by nebyla pro země Evropské unie úplně špatná.“

Rendiamo l’Occidente di nuovo grande - Make the West Great Again pic.twitter.com/Z499ZRGx85 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 17, 2025

Trumpovy cíle

Strategie Donalda Trumpa podle většiny ekonomů a analytiků vede k tomu, že se zhoršuje situace americké ekonomiky i situace na finančních trzích. Tlak z americké ekonomiky zjevně přispěl k tomu, že americký prezident musel ve své rétorice přibrzdit.

Švihlíková připomíná, že americký politický cyklus je krátký. Američané jsou navíc obecně velmi netrpěliví a budou rychle chtít vidět nějaké výsledky. Blíží se totiž volby do amerického Kongresu, po kterých by Donald Trump už nemusel být v tak silné pozici jako dnes, kdy všechny mocenské pozice drží republikáni.

25:00 Ekonom Hampl: Globalizační éra končí. Trump zavádí cla a vyhovuje mu, že je i díky tomu celebritou Číst článek

„Trump má teď velice výhodnou pozici a měl by ji chtít ke svému prospěchu zužitkovat co nejrychleji. Ale těžko říct, jestli cesta, kterou k tomu zvolil, je úplně ideální. Naráží nejenom na dluhopisový a akciový trh, ale i jeho cíle – které, upřímně řečeno, chápu. Já vím, že řada ekonomů je úplně nebere, ale já chápu, že chce posílit zpracovatelský průmysl,“ uznává ekonomka a vysvětluje:

„Myslím, že pro tak velkou ekonomiku mít jenom deset procent podílu zpracovatelského průmyslu na HDP a na zaměstnanosti není dobré. Sektor služeb je duální, je tam hromada lidí, kteří mají vícero prací a ještě pomalu žijí v autě.“

„Chápu, že tam chce návrat aspoň části průmyslové výroby, ale upřímně, na to prostě nestačí cla a už vůbec ne uvalovaná tímhle způsobem. Na to si musí Američané stejně jako Evropská unie splnit řadu domácích úkolů,“ uzavírá.

Jaké požadavky klade Trump Evropské unii? Proč americký prezident kritizuje šéfa americké centrální banky? A jak dopadne obchodní střet USA s Čínou? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz ze záznamu v úvodu článku.