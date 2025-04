ŽIVĚ: Slavia hraje o titul s Olomoucí 0:0. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Fotbalová Chance liga pokračuje nadstavbovou částí, boje ve skupině o titul ale mohou být rozhodnuty už po prvním kole. Sigma Olomouc hostí pražskou Slavii, které k titulu stačí na Hané naplno bodovat. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského obě ligová střetnutí ovládli, před necelými třemi týdny ale museli skousnout domácí vyřazení z poháru. Olomouc 18:30 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie v případě souhry několika výsledků mohou slavit zisk ligového titulu už po 30. kole | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

Olomouc se do skupiny o titul prosmýkla na poslední chvíli, když využila libereckého zaváhání proti Karviné a po přesvědčivé výhře 3:0 nad posledními Českými Budějovicemi pronikla do nejlepší šestky. Pohodu mezi svěřenci trenéry Tomáše Janotky potvrzuje i postup do finále poháru, které bylo ale vykoupeno zraněním jejího nejlepšího střelce Jana Klimenta. Ten má po zákroku Michala Frydrycha zlomenou nohu a sezona pro něj skončila.

Pražané závěr sezony až na remízu na Dukle zvládli bez větších problémů a stačí jim v Olomouci naplno bodovat, aby už v sobotu mohly propuknout titulové oslavy. Opřít se budou chtít o formu Vasila Kušeje, který se v posledních třech ligových zápasech trefil hned čtyřikrát, nebo Mojmíra Chytila. Ten si po odpykání trestu za červenou kartu z březnového derby připsal v závěrečných dvou utkáních základí části gól a asistenci.

Utkání prvního kola skupiny o udržení fotbalové Chance ligy je na programu od 19 hodin, Radiožurnál Sport ho bude vysílat v přímém přenosu.