‚Těšín se těšil, ale nevyšlo to.‘ Polsko-Slezské vojvodství zůstává na mapě ministerstva červené

Česko o půlnoci zrušilo zbývající kontroly na hranicích s okolními zeměmi. Výjimkou je Slezské vojvodství v Polsku, a to kvůli ohnisku koronaviru mezi slezskými horníky. Obyvatelé Slezska a zvláště polského Těšína to ale považují za diskriminaci. Od zpravodaje z místa Těšín 9:08 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský a Český Těšín | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Přímo u mostu Přátelství bydlí již 15 let Andrzej Klar, zabývá se restaurováním starých grafik a knih. Problémem je teď pro něj sehnat bezlepkový chléb. Ten je v polském Těšíně velmi drahý, stojí v přepočtu téměř 400 korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž zpravodaje Martina Dorazína z polského Těšína

Proto vždy chodil do Českého Těšína, kde je mouka levnější. A přes most si ji nosil domů, což nyní nemůže.

V Českém Těšíně má ale spoustu přátel, kteří mu nabídli, že mu mouku na most přinesou. Musí se ale domluvit s českou policií, která přes most nikoho bez testu nepustí.

Několik lidí před mostem z polské strany odpočítávalo poslední sekundy do zrušení kontrol z polské strany. Pak se vydali směrem k té české, dál ale dojít nemohli, protože nemají platné negativní testy na koronavirus. Do Českého Těšína se proto nedostanou.

„Na konec mostu dojdeme, ale už nemohu přejít na českou stranu,“ ukazuje Bogdan Kasperek, vedoucí místní pobočky Euroregionu Těšínské Slezsko.

Doufá, že za pár týdnů by se to mohlo uklidnit. „V březnu tohoto roku jsme se setkávali s našimi partnery z české části euroregionu každý týden dvakrát nebo třikrát. A teď nemůžeme, což je velký problém,“ popisuje pro Radiožurnál.

Polsko se otevírá, ale při cestě ze Slezska budou nutné testy. ‚Překvapilo nás to,‘ říká starostka z Těšína Číst článek

„Těšín se těšil, ale nevyšlo to. Pro nás, kteří bydlí v Těšíně, na pohraničí Slezska, je to velký problém. Pro mě jako Slezana je to nedobrý pocit, protože pro mě je to stigmatizace,“ dodává Kasperek.

Na most se přišla podívat i starostka polského Těšína Gabriela Staszkiewiczová. Koronavirus podle ní nemá národnost a nezná hranici, tu postavili lidé. „Naše město žilo jako jeden organismus, jeden celek,“ doplňuje.

Na hlavní ulici, která propojuje Český a polský Těšín měla začít velká rekonstrukce spolufinancovaná oběma městy. Jednání měla začít už za tři týdny. Ale zřejmě z nich nic nebude. „Jak to mám udělat, když hranice jsou zamčené?“ ptá se Staszkiewiczová.

Lidé se z polské strany dostanou téměř až ke dveřím slavné těšínské kavárny Avion na levém břehu Olše. Dál už lidé nesmí, nemohou ani vejít do kavárny.