Erdogan vyslal vojenskou pomoc do Libye, turecké jednotky podpoří vládu v Tripolisu

Jednotky turecké armády se postupně začaly přemisťovat do Libye, kde budou podporovat mezinárodně uznávanou vládu v Tripolisu. Oznámil to v neděli podle agentur AFP a Reuters turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Prezident v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN Turk rovněž uvedl, že Turecko do Libye posílá také vysoce postavené vojenské důstojníky.

