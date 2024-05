Ve Vilniusu otevřeli výstavu mapující českou cestu do NATO, připomíná například mise s našimi vojáky

Jak se za poslední čtvrtstoletí profesionalizovala česká armáda, do jakých misí se zapojili čeští vojáci i to, jaké změny způsobila v Evropě ruská invaze na Ukrajinu. To všechno ukazuje nová výstava věnovaná 25 letům Česka v NATO, kterou v pondělí otevřeli v litevském Vilniusu. Od stálé zpravodajky Vilnius 19:52 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava k 25 letům vstupu Česka do NATO ve Vilniusu | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Ten nezúčastněný divák, který o České republice nic neví, i když si myslím, že to není dobře technicky možné, zvlášť tady v Litvě, uvidí pohled na Českou republiku očima politiků tehdejší doby, očima armády a očima současnosti,” popisuje velvyslanec České republiky v Litvě Aleš Opata, dříve náčelník Generálního štábu Armády České republiky

Výstavu 25 let České republiky v NATO představilo vilniuské Návštěvnické centrum litevského Sejmasu, tedy parlamentu, a to v pondělí.

Výstavu 25 let České republiky v NATO představilo vilniuské Návštěvnické centrum litevského Sejmasu, tedy parlamentu, a to v pondělí. A zahájení se zúčastnila i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

„Jsem poctěná, že tu můžu být v tomto roce, kdy si připomínáme několik důležitých výročí. Výročí vstupu do EU, do NATO a vznik Severoatlantické aliance. Ale ještě není hotovo. Putin úspěšně namotivoval Švédsko a Finsko, aby se připojily k Severoatlantické alianci,“ uvedla Pekarová Adamová.

Výstava se skládá z deseti panelů v anglickém a litevském jazyce a mapuje historii českého členství v alianci od rozhodnutí stát se součástí společenství. „Podle mě ten nejstěžejnější snímek je ten první, s Václavem Havlem, kdy tehdy vláda České republiky rozhodla, že vstoupíme do NATO,“ popisuje velvyslanec Opata.

První panel obsahuje kromě fotografie prvního českého prezidenta a popisu událostí, které předcházely 12. březnu 1999, taky mapu států, které alianci dnes tvoří. Rozdělené jsou do odstínů modré podle data, kdy přistoupily.

Celkem má výstava deset panelů. „Pochopitelně vměstnat 25 let historie na deset obrazů byla poměrně komplikovaná záležitost. Takže jsme požádali o spolupráci Vojenský historický ústav, který s tím má obrovské zkušenosti a ten nám tu výstavu připravil včetně toho, že ji tematicky zarámoval a já jim za to i touto formou mockrát děkuji,“ říká Opata.

Nejde si jen užívat členství

Část výstavy se věnuje například modernizaci armády, jiná zase různým misím, kterých se čeští vojáci a česká vojenská technika účastnili.

„Zahraniční operace byly pevnou součástí toho přípravného období vstupu do NATO, ale i toho období po vstupu. Prostě musíte být aktivní i v téhle oblasti. Nejde si jenom užívat členství a bezpečnosti bez toho, aniž byste cokoliv dělali,“ uzavírá český velvyslanec v Litvě.

Na výstavu přišla i Lana. „Je to zajímavé, plné velmi relevantních historických faktů. My jsme vlastně měli stejnou cestu. Česká republika vstoupila do NATO sice dříve než Litva. Ale je tu pár podobných bodů, milníků. Tak je zajímavé to vidět, vidět i modernizaci, ten pokrok. A dnes jste tu. To je fajn.“

Čeští vojáci rotují v Litvě v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP od června roku 2018. V současnosti tu působí čeští dělostřelci, kteří s sebou na misi vzali i houfnice DANA a nová obrněná vozidla Titus.