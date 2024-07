Maxima až 45 stupňů. Jih USA zasáhla velká vedra, požár v Kalifornii nutí k evakuaci na 13 000 obyvatel

Desítky milionů Američanů ve středu pocítili extrémně vysoké teploty při nové vlně veder, která zasahuje oblasti na jihu Spojených států od východního až po západní pobřeží. V Kalifornii se čekají rekordní maxima až kolem 45 stupňů Celsia, přičemž výrazné ochlazení zřejmě přijde až příští týden. Západní stát zároveň bojuje s několika novými požáry, z nichž jeden si vynutil evakuaci více než 10 000 obyvatel. Sacramento (USA) 22:11 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči bojují s lesním požárem poblíž města Oroville | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Podle deníku The New York Times ve středu předpověď slibovala nebezpečné pocitové teploty nad 39 stupni v oblastech s více než 80 miliony obyvatel. Na mnoha místech nepřichází úleva ani v noci, jak ukazuje měření meteorologů v New Orleansu. Pocitová teplota, která zohledňuje i vlhkost vzduchu, tam o půlnoci v noci na středu dosahovala skoro 40 stupňů Celsia.

Podobné podmínky se aktuálně týkají prakticky celého pobřeží Mexického zálivu a také oblastí dál ve vnitrozemí až po jih států Illinois a Indiana. Na jihozápadě ve státech Arizona, Nevada a Kalifornie skutečné teploty šplhají ještě výše, vlhkost vzduchu je ale nižší. Podle zpravodajského webu Axios se ve středu různé výstrahy vztahovaly na 140 milionů obyvatel USA.

Pro zemi je to již několikátá vlna veder tohoto roku. Minulý měsíc zažily rekordně vysoké teploty regiony na severu a severovýchodě, některá města na jihu zase hlásí nejteplejší červen v dějinách, zatímco celý svět prochází nejteplejším obdobím od počátku meteorologických záznamů.

Globální klima

Klimatologové se shodují, že globální klima se především kvůli spalování fosilních paliv výrazně otepluje, a varují, že jedním z projevů změn jsou častější a intenzivnější vlny veder.

V Kalifornii má ta aktuální trvat nejméně do začátku příštího týdne. V Reddingu na severu státu by mohl o víkendu padnout absolutní rekord na úrovni necelých 48 stupňů Celsia. Stejné maximum předpovídá na pondělí pobočka americké Národní meteorologické služby (NWS) v Las Vegas, což by také znamenalo nejvyšší měření v dějinách.

„Očekává se, že se v následujícím týdnu odehraje mimořádně nebezpečná situace, vstupujeme do potenciálně historické a smrtící epizody veder,“ varovali zase pracovníci NWS v San Francisku a okolí.

Vysoké teploty každoročně v USA zabíjí nejméně stovky lidí a jsou tak nebezpečnější než jakékoli jiné meteorologické úkazy. Data o úmrtích spojených s vedrem jsou však často k dispozici až s velkým odstupem. Jedním z míst, která tyto případy podrobně mapují, je okres Maricopa ve státě Arizona, který zahrnuje město Phoenix. Už nyní eviduje třináct obětí veder v letošním roce, dalších 162 případů vyšetřuje.

V Kalifornii kromě veder obyvatele ohrožují také požáry, které se šíří v teplých a suchých podmínkách. Jeden se v úterý rozhořel u města Oroville na úpatí pohoří Sierra Nevada a rychle se rozšířil na dvanáct kilometrů čtverečních, přičemž zničil několik domů. Opustit domovy kvůli němu muselo nejméně 13 000 lidí, napsala agentura AP.

V částech západního státu panuje extrémní riziko vzniku požárů a jen od pondělka místní lesnický úřad Cal Fire zaznamenal přes deset nových ohnisek. Od začátku roku ohně spálily dohromady skoro 600 kilometrů čtverečních, tedy území větší než Praha.