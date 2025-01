Muska by měl posuzovat psychiatr. Je možné, že se s Trumpem rozejdou ve zlém, odhaduje Kolář

Během inaugurace na sebe nejvíce pozornosti strhl nikoliv americký prezident Donald Trump, ale jeho přítel a podporovatel Elon Musk. Položil si pravici k srdci a pak ji zvedl v gestu, které připomíná nacistický pozdrav. „Musk nás bude překvapovat stále,“ myslí si poradce českého prezidenta Petr Kolář. Přiznává, že nedokáže posoudit, zda měl Musk gesto připravené. „On je případ, který by měl spíš posuzovat psychiatr,“ říká pro Český rozhlas Plus. Praha 19:01 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kolář očekává, že mezi Trumpem a Muskem brzy nastanou momenty tření, a to kvůli jejich velkým egům. „Záleží, jak se budou potřebovat. A jestli v určitých momentech převáží racionalita nad egem. Nepřekvapilo by mě ale, pokud by se rozešli, a to i ve zlém,“ přemítá poradce prezidenta.

Podle něj by to u osobnostních typů, jako jsou Musk s Trumpem, nebylo překvapivé.

Incident amerického vynálezce ale nebyl jediné překvapení spojené s inaugurací Donalda Trumpa. Ten začal hned po svém nástupu do úřadu podepisovat exekutivní příkazy, které mění dosavadní fungování některých věcí ve Spojených státech.

Ne všechny jsou podle Koláře ale negativní. „Když řekl, že jsou dvě pohlaví, tak mi to vůbec nevadí,“ vysvětluje.

Trump také vyhlásil stav nebezpečí na jižní hranici Spojených států. Tento slib mu vyhrál volby, myslí si Kolář. „Ilegální migrace působí hodně zlé krve,“ míní v pořadu Osobnost Plus.

Přístup Demokratů

Kolář si také myslí, že další z faktorů, který přispěl k Trumpově výhře, byl přístup Demokratické strany k celé situaci v USA. „Jejich elita se uzavřela sama do sebe a vycházeli z toho, že někoho tak šíleného jako Trumpa si znovu nikdo v Americe nezvolí,“ popisuje. „Šeredně se mýlili.“

U demokratů tak nyní podle něj nastává velmi těžký bolehlav a přemýšlení co dál. „Nemají moc výrazných osobností, které by mu mohly konkurovat,“ myslí si Kolář. „Žijeme v postfaktické době a emoce jsou důležitější,“ doplňuje.

Prezidentův poradce také vysvětluje, že demokratům nyní chybí osobnost, která by na sebe dokázala strhnout pozornost podobně jako Donald Trump, ale zůstat nakloněná hodnotám liberální demokracie. Tuto roli by podle Koláře mohla zastat Kamala Harrisová, která s Trumpem v loňských prezidentských volbách prohrála.

„Když se bavím s příznivci demokratů, tak říkají, že byla vytažena moc pozdě a že to je škoda, protože má potenciál,“ popisuje bývalý diplomat v USA.

Určitý potenciál u Harrisové vnímá i on. „Když se podíváme na to, jak se zachovala na Trumpově inauguraci, je tam vidět hrdost a důstojnost, která mě dojala,“ přiznává a stejně oceňuje i Bidena.

„Nyní ale uvidíme, jak se bude Trumpovi dařit a jestli naplní všechny své sliby. Jestli ano, tak tu třeba za čtyři roky budeme mít prezidenta J. D. Vance,“ uzavírá.

