Byla by to velká posila, říká o Pastrňákovi Stránský. Zda národní tým posílí, bude jasné v pondělí

Český hokejový národní tým se chystá na poslední turnaj před světovým šampionátem. V reprezentaci zatím chybí David Pastrňák, o jeho účasti na mistrovství světa se teprve rozhodne. Ale na České hokejové hry, které bude příští týden hostit Brno, už dorazí prvních pět posil ze zámoří. Ostrava 23:13 26. dubna 2025

„Nějakou dobu jsme se o tom bavili, dneska je to finální. Hráče, které jsme vyřadili, tak nahradíme hráčema z NHL, AHL a taky z Evropy. Ti hráči jsou na postech brankářů. Přijede Karel Vejmelka a Dan Vladař. Na posty obránců půjdou Filip Hronek, David Špaček a Daniel Gazda a do útoku je to Jakub Louko,“ řekl po dvou vítězných přípravných zápasech v Ostravě proti Slovensku generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.

Naopak končí šestice Zajíček, Kacetl, Adámek, Cibulka, Galvas a Kurovský. Ale to nejzajímavější jméno v kolonce posil zatím napadlo.

Rozhodne se v pondělí

„Finální rozhodnutí bude oznámeno v pondělí 28. dubna,“ komentoval možnost připojení Pastrňáka Šlégr.

Současný kapitán týmu Matěj Stránský věří, že vše dopadne pozitivně. „Já doufám. Přeci jen je to náš nejlepší hráč a jestli bude zdravý a bude mít chuť, tak by to byla strašně velká posila,“ doplňuje Stránský, jenž působí v Davosu.

„Samozřejmě se to ještě neví. Kdyby ale přijel, byl by to obrovský plus i pro český národ, ale uvidíme, jak to půjde dál a jak se to celé vyvine,“ hovořil podobně i další útočník Filip Zadina.

I šestice nových hráčů ale už tak silný tým podle Stránského zvedne. „Určitě vítáme každého a zase nás to posune v kvalitě. Těšíme se na ten turnaj v Brně,“ dodal Stránský.

Sraz v Brně mají čeští reprezentanti v pondělí. Trenér Radim Rulík bude mít pro zápasy s Finskem, Švédskem a Švýcarskem pět kompletních pětek.