Nemorální krok, nebo potřebný budíček? Ukrajinský voják dezertoval, aby upozornil na vyčerpání armády

Ukrajinský voják Serhij Hnezdilov minulý měsíc dezertoval, aby upozornil na vyčerpání ukrajinských vojáků. Informoval o tom na svých sociálních sítích, kde se problému dlouhodobě věnoval. Radikální krok vzbudil odpor ostatních vojáků i politiků, někteří však jeho čin označili za potřebný budíček. Hnezdilovi za dezertaci hrozí až dvanáct let za mřížemi, informuje server The New York Times (NYT).

Kyjev 20:05 20. října 2024