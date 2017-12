Rusko chce určovat chod dějin i pro ostatní. Musíme být ostražití, říká generál Petr Pavel

Rusko je oproti takzvanému Islámskému státu z hlediska schopností významnější hrozbou. Myslí si to alespoň generál Petr Pavel s tím, že Moskva intenzivně modernizuje zbrojní arzenál, včetně nukleární výzbroje. „Musíme být ostražití a brát Rusko jako potenciální hrozbu,“ řekl druhý muž NATO v rozhovoru s Barborou Tachecí. Praha 20:32 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armádní generál Petr Pavel | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Jednání Severoatlantické rady nás stojí někdy opravdu hodně úsilí,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus armádní generál Petr Pavel.

Vojáci mají podle něj rádi fakta a argumenty. Dokážou je srovnat a dát na stůl.

„Všichni vojáci, ať už na vedoucích nebo v řadových pozicích, mají rádi jasno. Voják potřebuje rozkaz, který nepřipustí dvojí výklad a bude naprosto jednoznačný a dá mu jasné vodítko, co má udělat,“ přibližuje v pořadu Osobnost Plus.

Naopak diplomaté a politici se podle Pavla dívají na věci z naprosto jiné perspektivy, která je ne vždy pro vojáky srozumitelná. „Z toho občas plyne vzájemná frustrace, která není známkou toho, že by v NATO byl nedostatek zájmů,“ dodává k tématu střetu mentality armády a politické diplomacie.

Neznal jsem alternativu

Pavel promoval v roce 1983 a šest let strávil ve službě komunistické armádě.

„Vždycky s odstupem doby se krásně hodnotí to, co bylo. Díváme se a říkáme, jak je možné, že jsme neviděli to nebo tohle. Narodil jsem se do komunistického systému, vyrůstal jsem v něm, byl jsem v něm vychováván a jinou alternativu jsem si ani nedokázal představit," vysvětluje armádní generál.

„Vzhledem k tomu, že ani já, ani můj otec a nikdo z nejbližšího příbuzenstva nemohl jezdit na Západ, neměl přístup k západním novinám nebo literatuře, těžko jsem si mohl udělat představu o jakýchkoli alternativách,“ odpovídá host na otázku Barbory Tachecí, jestli armádu totalitní vlády nepovažuje spíše za represivní složku.

Rusko musímě brát jako potenciální hrozbu

Ačkoli nerad srovnává, na otázku ohledně většího vnějšího nebezpečí odpovídá: „Rusko je oproti Islámskému státu významnější hrozbou z hlediska schopností. Jak v konvenční, tak v jaderné úrovni je ruský potenciál nezanedbatelný. Navíc tato země intenzivně modernizuje a do roku 2020 má v plánu zmodernizovat 75 procent veškeré své výzbroje, včetně nukleární.“

„Když to dáme do kontextu s prohlášeními ruských vrcholných představitelů, s jejich vojenskou doktrínou, s tím, že Rusko považuje NATO za hrozbu, že anektovalo Krym, jako první po druhé světové válce změnilo hranice pomocí síly, okupuje dva regiony v Gruzii, pokračuje v podpoře separatistů na Donbase, čímž přispívá na ztrátě civilních životů, a není ochotno transparentně a jednoznačně jednat s aliancí o tom, jak se vyhnout možným rizikům, konfliktům a konfrontaci, pak musíme být ostražití a brát ho jako potenciální hrozbu,“ doplňuje Pavel.

Rusko má podle něj za cíl, aby se opět stalo významným světovým hráčem. A v ruském chápání to znamená být tím, kdo bude určovat chod dějin i pro ostatní.

„Prezident Putin rád říká, že silné země dělají, co mohou, slabé, co musí. Jinými slovy to znamená dělbu světa na sféry vlivu mezi mocnými, kde slabší hrají druhé a třetí housle. Domnívám se, že se k něčemu takovému vracet nechceme,“ uzavírá Pavel.