Na anektovaný Krym dorazil po novém mostě první pravidelný vlakový spoj z Ruska

Do Sevastopolu na anektovaném Krymu ve středu dorazil první pravidelný vlakový spoj z Ruska. Vlak vyrážel z Petrohradu v pondělí odpoledne a urazil skoro 2 500 kilometrů. Na poloostrov přejel přes nový železniční most, který tento týden otevřel ruský prezident Vladimir Putin. Ve čtvrtek pak další přímý vlak z Moskvy dorazí taky do Simferopolu. Od stálého zpravodaje Sevastopol 14:08 25. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena líbá okno prvního vlaku, který dorazil do Sevastopole po novém železničním mostě přes Kerčský průliv | Foto: Alexey Pavlishak | Zdroj: Reuters

Osobní vlak přejel 19kilometrový most přes Kerčský průliv zhruba za 24 minut. Mezi anektovaným Krymem a Tamaňským poloostrovem na jihu evropské části Ruska funguje už od loňského května taky silniční most. Nový železniční most vede souběžně s ním.

Od ruské anexe Krymu neměl poloostrov žádné přímé vlakové spojení. Do roku 2014 vedlo přes Ukrajinu, která považuje ruský most za porušení své svrchovanosti.

Kromě Moskvy a Petrohradu mají příští rok přibýt vlakové linky na Krym i z dalších ruských měst. Od léta pak mají začít jezdit po mostě i nákladní vlaky.