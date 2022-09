Slovenská vláda podle Hegera nevyvolá hlasování o důvěře. ‚Jdeme do energetické bouře,‘ řekl

Slovenský premiér Eduard Heger nepodá demisi ani nevyvolá hlasování parlamentu o důvěře své vládě, která po odchodu liberální strany Svoboda a Solidarita (SaS) ze čtyřčlenné koalice přišla o většinu ve sněmovně. Heger to řekl v úterý. K hlasování o důvěře kabinetu vybídla opozice. Bratislava 13:14 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Eduard Heger | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

„Jít v tomto momentu před parlament a dát si deklarovat důvěru, to rovnou mohou podat demisi. Do nejbližších voleb by Slovensko bylo v agonii a neuměli bychom lidem přinést žádná opatření. Takovému riziku já Slovensko nevystavím. Neopustíme loď, když vidíme, že jdeme do náročné energetické bouře,“ řekl Heger.

Strana Hlas-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho po pondělní demisi zbylých tří ministrů za SaS vybídla Hegera, aby požádal parlament o vyslovení důvěry kabinetu. Heger nyní reagoval připomínkou, že to v minulosti neudělala ani Pellegriniho vláda, když tehdejší koalice přišla o většinu ve sněmovně.

Dohromady čtyři ministři za SaS postupně podali demisi poté, co šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) a ministr financí Igor Matovič nevyhověl jejímu ultimátu na odchod z vlády. Matoviče se zastalo jeho hnutí OLaNO i premiér a člen vedení OLaNO Heger.

Zatím není známo, kdo nahradí dosluhujícího ministra hospodářství Richarda Sulíka, šéfa diplomacie Ivana Korčoka, ministryni spravedlnosti Márii Kolíkovou a ministra školství Branislava Gröhlinga. Slovenská média uvedla, že novým ministrem hospodářství by se mohl stát energetický analytik Karel Hirman.

Heger, podle kterého by na uvolněná místa ve vládě měli nastoupit odborníci, jména nových ministrů stále neoznámil. Zopakoval, že chce o nich nejprve hovořit s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hlava slovenského státu se z návštěvy Řecka a Severní Makedonie podle programu vrátí do vlasti ve středu večer.