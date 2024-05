Housle, flétny a klarinety. Italové poslali na Ukrajinu netradiční humanitární pomoc

Housle z Itálie do Oděsy dopravil místní Rotary klub. Nástroje jsou po cestě ještě zabalené z cesty a nenaladěné, takže na ně rektor oděské konzervatoře jen tak zabrnkal.

„Věříme, že v průběhu války je důležité starat se i o vzdělání, protože to nejlépe pomáhá lidem vyrovnávat se se stresem,“ popisuje pro Radiožurnál šéf místního Rotary klubu, Ital Ugo Polletti, který celou akci pomáhal zorganizovat.

„Když jsem slyšel, že tady na konzervatoři v Oděse je nedostatek nástrojů, obrátil jsem se na své kamarády v Rotary klubech v Itálii a jeden z nich, z Livorna našel 28 nástrojů. Takový počet jsem nečekal. Konkrétně jde o dvanáct houslí, dvanáct klarinetů a čtyři flétny,“ vypočítává Polletti.

Nástroje si nemohou dovolit

Protože jich je tolik, rozhodla se Oděská konzervatoř věnovat také Oděskému státnímu hudebnímu lyceu. Obě instituce nástroje potřebují.

„Teď máme mnoho studentů, kteří přicházejí z regionu, které jsou blízko fronty. Máme také spousty čínských studentů a pro žáky je teď složité si vydělávat, a to více než obvykle. Dříve žákům hodně pomáhali rodiče, ale ti to teď mají také složité, mají jiné potřeby jako jídlo, úkryt a podobně a na nástroje přichází řada až potom,“ říká asistentka Nataša, která si na akademii všimla nedostatku nástrojů. Dostat je do válkou zasažené Oděsy ale nebylo jednoduché.

„Organizace trvala několik měsíců. Museli jsme nástroje shromáždit, zkontrolovat a pak přišla logistika s překročením hranic. Museli jsme získat dokumenty a potvrzení, že jde o humanitární pomoc a že nic nepašujeme. Ale podařilo se to a nyní budou nástroje součástí vybavení této instituce, takže zůstanou zde a bude je používat několik studentů podle potřeby výukových programů akademie,“ vysvětluje Polletti.

Jednou z nich je třeba Julie. „Pracuji jako laborantka na orchestrální fakultě tady na konzervatoři, takže je pro mě velmi důležité, aby naši studenti měli možnost hrát na dobré nástroje, protože mám také operní třídu a tam zpíváme společně s členy orchestru, kteří nám hrají,“ přibližuje.

„Je velmi důležité, aby byl zvuk profesionální, abychom mohli v budoucnu dobře spolupracovat s velkými orchestry a naši studenti mohli v takových orchestrech také pracovat,“ doplňuje.

Churchillův citát

Oděský Rotary klub teď doufá, že celá iniciativa pomůže inspirovat další hudební instituce, které se rozhodnou pomoci a pošlou další hudební nástroje školám na Ukrajině.

„Humanitární pomoc má několik podob, samozřejmě jde o jídlo, a o zdravotnický materiál, ale já věřím, že je důležité se starat také o kulturu.

V tomhle ohledu mám hodně rád citát, který se často připisuje Winstonu Churchillovi. Za druhé světové války po něm chtěli, aby snížil rozpočet na kulturu. Údajně jim na to odpověděl: ‚A za co podle vás bojujeme?‘ A tohle je ta zpráva, kterou se snažíme vyslat. Ukrajina se brání kruté invazi a brání svoji společnost. A to znamená kulturu a budoucnost studentů a dětí, “ uzavírá šéf oděského Rotary klubu Ugo Poletti.

Oděský Rotary klub doufá, že celá iniciativa pomůže inspirovat další hudební instituce, které se rozhodnou pomoci | Foto: Jiří Klečka | Zdroj: Český rozhlas