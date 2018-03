5. 1. 2017 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Česká národní banka (ČNB) by mohla ukončit intervence dřív, než předpokládala. Nahrává tomu vývoj v České republice i v eurozóně, kde roste inflace rychleji, než se čekalo. Proto by i běžné domácnosti měly myslet na to, že koruna vůči euru posílí dřív než na konci letošního roku.