Švédsko získalo poslední souhlas se vstupem do NATO. Zákon podepsal nový maďarský prezident

Maďarský prezident Tamás Sulyok podepsal zákon o vstupu Švédska do NATO, informuje agentura Reuters. Stalo se to jen několik hodin poté, co se Sulyok ujal prezidentského úřadu.

