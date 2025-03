Taktika obráceného Nixona. Trump zkouší narušit spojení Číny a Ruska a získat Kreml na svou stranu

Přátelství bez omezení mezi Čínou a Ruskem by podle pozorovatelů mohl narušit nový americký prezident Donald Trump. Taktiku, kterou v 70. letech použil jeho předchůdce Richard Nixon, si ale upravuje – místo prohloubení vztahů s Pekingem se Trump zaměřuje na Rusko. „Trumpovým cílem je udělat z Ruska spojence, protože představuje menší hrozbu,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz analytik čínských projektů z Asociace pro mezinárodní otázky Filip Noubel. Washington, D.C. 19:31 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kresba prezidentů USA Donalda Trumpa, Ruska Vladimira Putina a Číny Si Ťin-pchinga | Foto: Alexey Pavlishak | Zdroj: Reuters

Vztahy mezi dvěma velkými mocnostmi, Ruskem a sousední Čínou, dělaly Spojeným státům obavy už začátkem 70. letech minulého století. Přestože kontakt mezi Washingtonem a Pekingem byl v té době téměř nulový, tehdejší poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger se rozhodl, že komunikaci zahájí a tím ještě víc oddělí Peking od Moskvy.

Úspěch jeho plánu stvrdila cesta prezidenta Richarda Nixona do Číny v roce 1972, jako historicky první cesta americké hlavy státu do země.

Pozorovatelé sledující americkou zahraniční politiku se domnívají, že nový americký prezident Donald Trump se pokouší o něco podobného, jen s tím rozdílem, že místo sbližování s Pekingem hodlá posílit vztahy s Kremlem.

Čínská podpora Ruska se prohlubuje. Jsou ale limity, které ve válce není ochotná překročit, soudí expert Číst článek

Taktika „obráceného Nixona“ je pro čínské vedení podle amerického deníku Wall Street Journal nejhorší noční můrou. Na rozdíl od 70. let minulého století, kdy se čínsko-ruské vztahy rozpadaly, jsou nyní pevnější – vlády podepsaly dohodu o přátelství bez limitů, ze které obě nyní těží.

Rusko získalo jak diplomatického spojence, který ho odmítá nazývat agresorem a opakuje ruskou propagandu o invazi na Ukrajinu, tak obchodního partnera. Čína kupuje ruskou ropu a plyn, které před invazí šly do Evropy, a loni obchod mezi státy stoupl na rekordních 240 miliard dolarů, v přepočtu 5,7 bilionů korun. Čína si na druhou stranu jako zásadní odběratel energií může diktovat cenu a výhodně získává fosilní paliva.

Jak si ale obě strany uvědomují, na silných základech přátelství nestojí. „Mezi Ruskem a Čínou neexistuje žádná důvěra, protože obě země se v nedávné historii mnohokrát zradily a část čínských nacionalistů si dodnes nárokuje ruské území,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz novinář a analytik čínských projektů z Asociace pro mezinárodní otázky Filip Noubel, který sídlí na Tchaj-wanu. „Současná aliance slouží jejich zájmům,“ míní.

Trumpova strategie

To si Trumpova administrativa uvědomuje a několik kroků z poslední doby naznačuje, že toho chce využít a dostat Rusko na svou stranu. Americký viceprezident J. D. Vance nabídl Rusku, že pokud se podaří uzavřít mír na Ukrajině, dojde k restartu vztahů. Uvedl také, že Rusko je ve vztahu s Čínou slabším hráčem. „Není v zájmu (ruského prezidenta Vladimira) Putina být mladším bratrem v koalici s Čínou,“ cituje ho Wall Street Journal.

Rada bezpečnosti OSN vyzvala k ukončení války na Ukrajině. Rusko ale za agresora neoznačila Číst článek

Spojené státy zároveň přinesly v pondělí na Radu bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající k rychlému ukončení války. Dokument ale nezmiňoval Rusko jako agresora, chyběla i zmínka o celistvosti ukrajinského území. Zároveň již dříve Trumpova administrativa odmítla návrh Pekingu, aby se podílel na řešení konfliktu.

„Až vyjednávání skončí, tak Trump restartuje vztahy s Ruskem s vidinou izolace Číny,“ domnívá se Matt Turpin, který byl součástí národní bezpečnostní rady za první Trumpovy administrativy a nyní působí v americkém think tanku Hoover Institution.

„Zdá se, že Trumpovým cílem je udělat z Ruska většího spojence, protože na rozdíl od Číny představuje menší hrozbu: nekonkuruje v globálním měřítku pokud jde o technologii nebo zahraniční vliv v Africe a Latinské Americe a co je nejdůležitější v asijsko-pacifickém regionu,“ popisuje motivaci Washingtonu Noubel. „Trump definitivně vrací Rusko na mezinárodní scénu.“

Čína by mohla posílit

Vzhledem k ekonomickým vazbám i stejnému pohledu na mezinárodní uspořádání se ale experti shodují na tom, že to Spojené státy tak snadné mít nebudou. „Vždy je tu psychologická nejistota, že by Moskva mohla opustit Čínu a pokusila se dohodnout s Američany. Ale nemyslím si, že je silná,“ říká pro Newsweek analytik z polského think tanku Center for Eastern Studies Michal Bogusz.

Pozastavení americké pomoci Africe dává prostor Číně. Peking je na kontinentu dlouhodobě oblíbenější Číst článek

Pokud by k tomu přesto došlo, mohla by z toho Čína těžit na mezinárodní scéně, kde by vystupovala jako důvěryhodnější a stabilnější partner ke Spojeným státům. „Dohoda mezi USA a Ruskem dá Číně víc možností a potenciální příležitosti,“ myslí si Paul Jones, výzkumník a bývalý americký vyslanec pro Evropu a Asii. Mohla by například zasáhnout do obnovy Ukrajiny nebo by posílila své vztahy s Bruselem.

„Nebudou ale příliš tlačit, nebo ne rovnou. Nechtějí, aby si to Američané rozmysleli. Zlaté pravidlo politiky je ‚nikdy nepřerušujte vaše nepřátele, když dělají chybu‘,“ doplňuje ho Bogusz.

Z Trumpova zvolení těží čínské vedení už nyní – s pozastavením zahraniční pomoci Spojených států přestaly proudit finance na podporu svobody slova v Číně nebo na práva diaspory a Hongkongu.

„Peking chce využít Trumpa ve svůj prospěch, zároveň si uvědomuje, že je naprosto nepředvídatelný a může změnit svou politiku během jednoho dne. Prioritou Pekingu je získat přístup na americké trhy a omezení podpory Washingtonu pro Tchaj-wan – stejně jako Japonsku a Jižní Koreji,“ domnívá se Noubel.