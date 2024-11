Trump chce najít důkazy o volebních podvodech z roku 2020. Plánuje zřídit vyšetřovací týmy

Nově zvolený americký prezident Donald Trump chce při ministerstvu spravedlnosti zřídit vyšetřovací týmy, které by hledaly důkazy o podvodech, které se podle něj odehrály v rozhodujících státech při prezidentských volbách v roce 2020. Napsal to v pátek deník The Washington Post s odvoláním na svůj zdroj. Washington 8:37 23. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump před čtyřmi lety výsledky voleb neuznal s poukazem na jejich údajné zfalšování (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle listu hodlá Trump rovněž vyhodit celý tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, který minulý rok Trumpa obvinil mimo jiné z pokusů o nelegální zásahy do volebního procesu. Trump, kterého ve volbách před čtyřmi lety porazil nynější prezident Joe Biden, výsledky voleb neuznal s poukazem na jejich údajné zfalšování. Podruhé byl Trump zvolen americkým prezidentem až tento měsíc.

The Washington Post připomíná, že Trump nepravdivě tvrdil, že volby z roku 2020 prohrál kvůli rozsáhlým podvodům a že tento názor sdílí miliony jeho stoupenců. List dále s odvoláním na dvě osoby z okolí Trumpova přípravného týmu píše, že zvolený prezident se chystá propustit celý tým, který pracoval se zvláštním vyšetřovatelem Smithem.

Vyšetřovací poroty v loňském roce na návrh Smithe obžalovaly Trumpa z nelegálních zásahů do volebního procesu po exprezidentově porážce v roce 2020 a v oddělené kauze z nepovoleného přechovávání utajovaných dokumentů po odchodu z úřadu.

Trump už dříve avizoval, že by Smithe po návratu do čela Spojených států okamžitě zbavil funkce. Deník The New York Times minulý týden napsal, že Smith hodlá do Trumpovy inaugurace v lednu dokončit svou práci a rezignovat společně s dalšími členy svého týmu.

Současná praxe amerického ministerstva spravedlnosti zakazuje stíhání úřadující hlavy státu, po Trumpově volebním vítězství tak bylo jasné, že dvě federální obžaloby proti němu budou zastaveny.

Trump byl loni obžalován také ve dvou státních procesech včetně kauzy kolem zásahů do volebního procesu v Georgii, kde bylo hlavní líčení už před volbami v nedohlednu. K verdiktu dospěl pouze proces v New Yorku, kde porota na jaře uznala Trumpa vinným z falšování podnikatelských záznamů ve snaze zakrýt nekalou volební kampaň. Oznámení trestu však zatím soudce odkládá.