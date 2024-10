Ukrajinci ztrácí víru, že vyhrají. Nahlas to ale neříkají ani oni, ani Zelenskyj, popisuje zpravodaj

Zpravodaj Českého rozhlasu z Ukrajiny Martin Dorazín se stal hlavní postavou nového dokumentu Válečný zpravodaj. Film už vyhrál cenu pro nejlepší dokument na mezinárodním festivalu ve Varšavě a míří dál. Dorazín věří, že ho práce na Ukrajině změnila k lepšímu, a to i díky poznání českých dobrovolníků. „Strašně mě obohatili o svoje přesvědčení a díky tomu jsem se stal lepším,“ přiznává v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 20:58 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Při promítání filmu Válečný zpravodaj ve Varšavě zpravodaj Martin Dorazín zmínil, že by si přál konec války na Ukrajině. Nikdy ale neměl chuť z válčící oblasti odjet. „Drží mě tam práce a samotná země, protože mám k ní osobnější vztah než k jiným,“ popisuje.

Podobně blízký vztah má Dorazín také k Rusku, kde dlouho žil, pracoval i studoval. Moment, který mnoha lidem změnil pohled na zemi, zažil na vlastní kůži. Na Ukrajině byl přímo v den, kdy došlo k vpádu ruských vojsk v únoru 2022.

„To byl moment, který každému změnil pohled na Rusko. Všichni jsme se změnili a k Rusku má teď člověk úplně jiný vztah. Třeba se nemůže dívat na ruskou televizi, nemůže to pořád poslouchat, protože ho to nesmírně štve,“ vysvětluje.

Už dříve však bylo podle zpravodaje zřejmé, že v Rusku hrozí riziko totalizace společnosti. „Od nástupu Vladimira Putina bylo prakticky jasné, že to bude jiné Rusko, než bylo za Borise Jelcina,“ srovnává.

Krom jeho pohledu na Rusko změnila válka i samotného Dorazína. Mimo práci pro Český rozhlas se na Ukrajině věnuje i mnoha dalším činnostem a žije tam svůj život. „Pozitivní na válce je, že se poznávají lidi daleko rychleji a líp,“ svěřuje se zpravodaj.

Nově poznal také spoustu českých dobrovolníků. „Strašně mě obohatili o svoje přesvědčení a díky tomu jsem se stal lepším,“ soudí reportér.

Přesvědčení Ukrajinců

Za dobu, kdy Dorazín žije na Ukrajině, se proměnilo i přesvědčení místních Ukrajinců o tom, zda ve válce s Ruskem zvítězí.

„Už není tak silné, jako bylo na začátku. Teď je Ukrajina asi v nejtěžší fázi své obrany, protože Rusové hodně postupují na frontách. Ukrajinci ztrácejí víru, kterou měli na začátku. Ale pořád si uvědomují, že když Rusko neporazí, nebo minimálně nezastaví, tak to pro ně dopadne špatně,“ popisuje Dorazín.

V ukrajinské společnosti se také začíná objevovat smíření s tím, že by o část území mohli přijít. „Myslím si, že nahlas to asi nebudou moc říkat, ale že už tam ten názor je a je a je čím dál frekventovanější,“ míní zpravodaj.

Zároveň vysvětluje, že to staví prezidenta Volodomyra Zelenského do složité situace.

„Podporují ho vojáci, kteří bojují třeba už od roku 2014, ne od roku 2022. Ví, že by si postavil proti sobě velkou část patrioticky naladěné ukrajinské společnosti, která přinesla obrovské oběti a v rodinách mají padlé mrtvé. Těm by se hodně těžko vysvětlovalo, že jejich blízcí umřeli za něco zbytečného, co dopadlo stejně špatně. Nechtěl bych být v jeho kůži a rozhodovat se,“ přiznává Dorazín.

Dochází Putinovi síly?

V situaci na Ukrajině hrají také roli americké prezidentské volby. Současný prezident Joe Biden by mohl posílat na Ukrajinu více dodávek materiálu, má ale obavy, že by Rusové mohli být agresivnější.

„On je samozřejmě příliš opatrný, pokud jde o eskalaci. Ale když to nebudeme eskalovat my, tak to bude eskalovat Rusko. To je naprosto jednoduché. A je to vidět na frontách,“ obává se zpravodaj a přiznává, že „cítí rozmrzelost až smutek vůči Západu, který by mohl zatlačit, ale nechce.“

Posledním zvratem války na Ukrajině bylo vyslání severokorejských vojáků na podporu Ruska.

„Vypadá to, že Putinovi docházejí vlastní síly. Neodvažuje se provést všeobecnou další vlnu mobilizace,“ vysvětluje zpravodaj. „Dává tím najevo, že se bojí městského obyvatelstva, že už vyčerpal zásoby živé síly v kriminálech.“

Pro Západ tedy může být tento vývoj situaci i dobrou zprávou. „Ale jestli to bude stačit na dobrou zprávu z Ukrajiny, to nevím,“ uzavírá Dorazín.

