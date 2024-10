‚Už tu nejsou žádní civilisti. Kdo má rozum, nezůstane.‘ Film Válečný zpravodaj představuje trailer

Jaké to je žít v neustálém strachu, když slyšíte dopady raket? A dá se na válku zvyknout? Dokument Válečný zpravodaj přináší pohled na život a práci jednoho z nejvýznamnějších českých reportérů na Ukrajině Martina Dorazína. Vypráví ale také o osudech lidí, které válka přímo zasáhla, a nabízí pohled zblízka na současný konflikt. Praha 11:06 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Válka každý den na vlastní kůži, takový je už déle než dva roky život zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína na Ukrajině.

Přirozená reakce člověka by možná byla od válečného konfliktu utéct co nejdál, Dorazín se přesto znovu a znovu vydává do nebezpečí, aby přinášel pohled do válkou zmítané země.

„Tady už prakticky nejsou žádní civilisti. Kdo má rozum, tak tady nebude zůstávat.“

Neinformuje ale pouze o bojích v první linii, vypráví také příběhy lidí, kteří čelí ruské invazi a jejichž osudy válka změnila. A právě to ukazuje snímek režisérů Davida Čálka a Benjamina Tučka.

„Tato paní říkala: ‚Proč nás bombardují?‘ Nemůže pochopit, co se to vlastně stalo. Druhá paní hledá svého bratra, který zmizel.“

Chtěl někdy Ukrajinu opustit? A dá se zvyknout na život ve válce? I takové otázky zaznívají v novém dokumentu Válečný zpravodaj. Dorazín přijel na Ukrajinu měsíc předtím, než válka v únoru 2022 začala. Od té doby z místa reportuje. Téměř hodinu a půl trvající dokument Válečný zpravodaj vstoupí do českých kin 30. října.

Martin Dorazín pracuje od roku 1990 v Českém rozhlase, s výjimkou šesti let na přelomu století, kdy působil v České televizi. V 90. letech byl zvláštním zpravodajem v bývalé Jugoslávii. Informace ale přinášel také třeba z Libye, z Ruska a nyní z Ukrajiny.

„Živým popisem dokáže posluchače mistrně a dokonale vtáhnout na místo dění,“ zhodnotila loni jeho práci Terezie Kaslová, která mu předávala Cenu Ferdinanda Peroutky. „Vydává se za nás do míst, kterých se děsíme. Spolu s ním projíždíme napadenou zemí a prožíváme osudy a životy místních lidí.“

Reportér Martin Dorazín spojil většinu svého profesního života s Českým rozhlasem. Byl zpravodajem v bývalé Jugoslávii, v Libyi a nyní na Ukrajině | Zdroj: Aerofilms