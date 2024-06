Ukrajinistka: Nikdo si nedovede představit to právní vakuum. Ve vězení jsou i ti, kdo Rusy vítali

Život na ukrajinském území, které teď okupují Rusové, je podle ukrajinistky Lenky Víchové velmi těžký. „Nikdo z nás si nedovede představit to právní vakuum, život v prostředí, kde nemáte žádné záruky a žádná práva. To, že nevíte, co se s vámi stane, když vás zatkne policie,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. „Můžete se dostat do vazby jenom proto, že jste se ocitli v nepravý čas na nepravém místě. Takových lidí je moc,“ dodává. Praha/Kyjev 19:28 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničená budova ve městě Mariupol | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Hukot generátorů dnes provází každodenní život na Ukrajině. Tamní energetiku cíleně ničí ruské útoky a ve městech i jinde chybí elektřina, popisuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce ukrajinistka Lenka Víchová, která mimo jiné vede časopis Ukrajinský žurnál.

„To, co hučí, jsou generátory v obchodech a kavárnách. Ale Rusko ničí ukrajinskou energetiku proto, aby nemohly fungovat továrny třeba na výrobu dronů,“ připomíná Víchová i to, co není na první pohled vidět.

Nikdo neví, jak zimu přežije například město Charkov. „Tam byla výroba energie hodně zničená. Je otázkou, jak se pro Charkov podaří něco za pár měsíců, co zbývají do zimy, zajistit. Charkov je milionové město a tohle může vést k tomu, že ho lidé budou na zimu opouštět,“ upozorňuje Víchová.

Naopak život ve městě Buča, které se před dvěma lety stalo symbolem ruských válečných zločinů, se vrací alespoň zdánlivě do normálu.

„Dnes už tam skoro nenajdete známky toho, co se tam odehrálo. Pochopitelně tam stojí ještě pár zničených a vyhořelých budov, ale už pár měsíců po osvobození začala Buča žít a ta ulice, která byla posetá mrtvými těly, je zrekonstruovaná,“ přibližuje ukrajinistka, která do města jela poprvé pár týdnů po osvobození.

Život v právním vakuu

Život na Ruskem okupovaných územích je podle Víchové velmi těžký. „Nikdo z nás si nedovede představit to právní vakuum, život v prostředí, kde nemáte žádné záruky a žádná práva. To, že nevíte, co se s vámi stane, když vás zatkne policie,“ tvrdí.

Záchranu představuje možnost vycestovat z okupovaných území, pokud na to ještě někomu zbyly po letech války peníze. „A stále slyšíme třeba z Mariupolu velmi nepříjemné informace o filtračních táborech,“ doplňuje.

Na okupovaném území už podle ukrajinistky není mnoho lidí, kteří byli v minulosti politicky aktivní. „Pokud je vám jedno, kdo vládne, tak se okupace prožívá mnohem lépe. Ale ta nejistota je tam vždy. Můžete se dostat do vazby jenom proto, že jste se ocitli v nepravý čas na nepravém místě,“ říká Víchová a dodává:

„Takových lidí je strašně moc. Někteří mohli dokonce vítat ruskou armádu. A teď nechápou, proč jsou uvězněni.“

Strach z Ruska

O víkendu se ve Švýcarsku konal mírový summit. Bylo by to velké vítězství, soudí Víchová, kdyby se ale taková konference svolala hned po anexi Krymu. „My jsme ale o deset let dál, dva a půl roku čelíme tvrdé ruské agresi, od politických prohlášení jsme se ale nikam moc neposunuli,“ připomíná.

Důležitým bodem summitu bylo podle ní to, že prostor projevit své obavy z ruské agrese dostaly i balkánské a baltské země.

„Jasně bylo vidět, kdo je ohrožen více, a kdo se necítí být ohrožen. Balkán je kotel, kde to vře. U baltských zemí je to jasné. Počítáme s tím ale i u Polska, což je trochu smutné,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.