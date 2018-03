29. 5. 2015 | ČTK, ČRo |Zprávy ze světa

Jako návrat do starých časů by se dal označit dokument ruské státní televize Rossija 1 oslavně popisující historii Varšavské smlouvy a ospravedlňující invazi do Československa v roce 1968. Film obsahuje řadu lží a propagandistických tvrzení. Okupaci přitom už v minulosti odsoudili ruští prezidenti Boris Jelcin i Vladimíi Putin.