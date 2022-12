Americké aerolinky zrušily už tisíce letů. Biden kvůli bouřím vyhlásil stav katastrofy ve státě New York

Americká letecká společnost Southwest Airlines podle agentury Reuters od pátku zrušila přes 12 000 spojů. Extrémní povětrnostní podmínky ve Spojených státech amerických postupně pomíjí, pro těžce zasažený stát New York schválil americký prezident Joe Biden vyhlášení stavu katastrofy.

Mrazy a sněžení během svátečního víkendu zasáhly prakticky celé americké území s výjimkou západního pobřeží. Této „zimní bouři“ vyvolané přílivem studeného vzduchu ze severu je zatím připisováno kolem 50 úmrtí v několika státech, která nastala po dopravních nehodách nebo poté, co lidé zůstali uvězněni v autech či domech bez energií.

Nejméně statisíce lidí se během posledních dní potýkaly s výpadky proudu, další museli měnit plány na svátky kvůli omezením v silniční i letecké dopravě.

Rušení letů se čeká i během příštích dní. Podle Reuters americké aerolinky k úternímu ránu hlásily pro následující dva dny výpadek více než 5000 spojů.

A severe storm over the Christmas weekend has claimed at least 48 lives across the US, with the area of Buffalo, New York, experiencing one of the worst weather-related disasters in its history. pic.twitter.com/wk5Nmoqomq