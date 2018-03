12. 1. 2015 |Jana Vondráčková |Zprávy ze světa

Let z New Yorku do Londýna běžně zabere přibližně sedm hodin, letadlo British Airways ale stejnou trasu urazilo za 5 hodin a 16 minut. Nebývalé rychlosti, která se blížila nadzvukové, pomohla příroda. Letadlo totiž popohnal vítr. Podle pilota a publicisty Ladislava Kellera z Úřadu pro civilní letectví se podaří nabrat podobnou rychlost jen výjimečně.