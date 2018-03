Arizona Coyotes

2. 3. 2015 |Petr Hašek |Hokej

Hokejový obránce Marek Židlický odchází v NHL z New Jersey do Detroitu. Po Jaromíru Jágrovi, který zamířil na Floridu, tak opouští Devils další česká hvězda. Angažmá změnili před dnešní uzávěrkou přestupů také Zbyněk Michálek, který se z Arizony stěhuje do St. Louis, a brankář Michal Neuvirth. Ten opouští Buffalo a posílí New York Islanders.