5. 5. 2011 Zprávy ze světa

Ze dna Atlantického oceánu už pátrací týmy vyzvedly obě černé skříňky letadla Air France, které se 1. června 2009 zřítilo na trase z brazilského Ria de Janeiro do Paříže. Nyní se připravují na vyzvednutí mrtvých těl pasažérů. Robotické ponorky by je měly začít vyprošťovat z hlubin Atlantického oceánu poblíž brazilských břehů do dvou dnů.