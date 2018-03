18. 1. 2017 | ČTK |Hokej

Hokejový útočník Lukáš Sedlák pomohl Columbusu v úterním utkání NHL k návratu do čela soutěže, když přispěl gólem k výhře týmu 4:1 nad Carolinou. Pavel Zacha odstartoval svou třetí trefou sezony obrat New Jersey, které otočilo v Minnesotě z 0:2 na konečných 4:3. Radek Faksa bodoval ve čtvrtém utkání v řadě a i díky jeho dvěma asistencím uspěl Dallas na ledě New Yorku Rangers v přestřelce 7:6. Bilanci dvou přihrávek zaznamenal při výhře Calgary 5:2 nad Floridou i Michael Frolík.