1. 4. 2017 |Lukáš Řezník |Zprávy ze světa

VIDEO. Krátce poté, co severovýchodní pobřeží Austrálie potrápil cyklon Debbie se na ulici v Queenslandu objevil žralok. Queenslandské záchranné složky fotografii žraloka v bahně zveřejnily na sociální síti Facebook s textem „Myslíte, že je bezpečné se vrátit do vody? Nikdy nevíte, co se po vydatné bouři skrývá v bahně“. Lidé ihned začali reagovat i vtipy s odkazem na sci-fi film Žralokonádo.