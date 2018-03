Julius Šuman

Praha| 23. 8. 2017 |Janek Kroupa |Zprávy z domova |Exkluzivně

Nová tajná nahrávka naznačuje, s jakou motivací vstupoval šéf hnutí ANO Andrej Babiš do politiky. A co víc: on sám na ní říká, že v minulosti dotoval ODS.