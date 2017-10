Už to překročilo meze, řekl Babiš a podá trestní oznámení na twitterový účet Šuman

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš podává trestní oznámení kvůli twitterovému účtu Šuman, kde se objevují nahrávky či dokumenty o jeho aktivitách. Činnost anonymní skupiny už překročila všechny meze, uvedl Babiš na pondělní tiskové konferenci na ministerstvu životního prostředí. Reagoval tak na víkendové zveřejnění dokumentů o Farmě Čapí hnízdo. Praha 10:33 9. 10. 2017 (Aktualizováno: 11:50 9. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Propojení Šumana s některými vybranými novináři je jednoznačné po včerejšku, takže podáváme trestní oznámení,“ řekl Babiš na tiskové konferenci.

Exministr a předseda hnutí ANO na přímou otázku, jestli jsou dokumenty pravé, odpověděl, že je neviděl. „Nechť to prověří policie,“ dodal.

Zopakoval také, že Čapí hnízdo nevlastní. „Agrofert ani já jsme nikdy farmu nevlastnili. Nikdy,“ řekl.

Na twitterovém účtu se o víkendu objevily naskenované dopisy a dokumenty, ze kterých vyplývá, že banka HSBC v letech 2008 a 2010 věděla, že Čapí hnízdo patří Agrofertu. Pokud by propojení existovalo, farma by nemohla získat padesátimilionovou evropskou dotaci určenou pro malé a střední podniky. Skupina Šuman v minulosti zveřejnila také nahrávky s někdejším vicepremiérem Babišem, kterého sněmovna v září v případu Čapí hnízdo vydala ke stíhání.

Mezi zveřejněnými dokumenty banky HSBC je mimo jiné žádost o půjčku pro Farmu Čapí hnízdo, která je prezentována jako kongresové, výzkumné a školicí centrum skupiny Agrofert. Hlavním zákazníkem a zdrojem příjmů budou podle žádosti firmy ze skupiny Agrofert, která je v žádosti uváděna jako mateřská skupina Farmy Čapí hnízdo.

Farma „nebude závislá na cestovním ruchu a kongresové turistice", píše se v žádosti, v jejímž textu je opakovaně zmíněna přidělená padesátimilionová dotace. „Farma Čapí hnízdo je společnost vlastněná přímo panem Andrejem Babišem," uvádí žádost jako podkladovou informaci.

Ověřování dokumentů

Server iROZHLAS.cz se snaží ověřit pravost zveřejněných dokumentů, oslovil proto mimo jiné poslance z mandátového a imunitního výboru, kteří v souvislosti s policejní žádostí o vydání Babiše s Faltýnkem nahlédli do trestního spisu ke kauze Čapí hnízdo.

Místopředseda výboru a zpravodaj bodu Jiří Dolejš z KSČM řekl, že informace od bank lze ve spisu dohledat: „Pan vyšetřovatel se zajímal i o finanční transakce, které jsou s celou kauzou spojené, zajímal se i o informace o bankovních účtech a podmínkách úvěrování.“

Zda dané dokumenty banky HSBC ve spisu skutečně jsou, Dolejš nevyloučil „Ve spisu jsem podobný typ informace hledal, ale pochopitelně nemůžete očekávat, že vám přesně řeknu, co ve spisu je a jestli jsem měl tenhle konkrétní papír v ruce,“ pokračoval.

Oproti tomu místopředseda výboru z hnutí ANO Matěj Fichtner popřel, že by na dané údaje při prohlížení spisu narazil. „Toto ve spisu nebylo, pokud si pamatuji. Tedy v té zpřístupněné části,“ popsal.

Členové mandátového a imunitního výboru měli možnost do spisu nahlédnout v srpnu, když se rozhodovali, zda sněmovně doporučí vydání obou poslanců k trestnímu stíhání. Vyšetřovatelé kauzy Čapí hnízdo jim však spis zpřístupnili jen částečně. Podle dalšího zpravodaje bodu Stanislava Humla z ČSSD má spis 3500 stran, policisté jej sdružují v 18 šanonech, z toho čtyři jsou tajné.

Sám Huml se k zveřejněným dokumentům anonymní skupinou Šuman nechtěl aktuálně vyjádřit. „Já vám ze spisu neřeknu ani slovo,“ uvedl. Dříve ale řekl, že spis obsahuje výslechy nebo výpisy z bank a katastru.

Květnové nahrávky

Twitterový účet Skupina Šuman publikoval v květnu několik Babišových nahrávek, na kterých Babiš mluvil vulgárně o ministrech nebo diskutoval s novinářem svého bývalého deníku, kdy má zveřejnit materiály o politických soupeřích. Poslanecká sněmovna kvůli tomu v květnu přijala usnesení, že Babiš veřejně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických rivalů. Na účtu se objevila například také nahrávka, kde Babiš hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.

V souvislosti s případem farmy Čapí hnízdo obdrželo státní zastupitelství na konci září usnesení o zahájení trestního stíhání, ale neupřesnilo, koho se týká. V případu vydala Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka sněmovna v září k trestnímu stíhání. Babiše podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se měl dopustit dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Tvrdí, že kauza je má poškodit před volbami.

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi sněmovny ke kauze Čapí hnízdo svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

V redakční poště přistál výpis z banky. @AndrejBabis - my za to nemůžeme. To se jen sypou kostlivci z tvejch skříní. #čapí - tweet 1/3 pic.twitter.com/dEvwXve0xx — Skupina Šuman (@skupina_suman) 8. října 2017

V redakční poště přistál výpis z banky. @AndrejBabis - my za to nemůžeme. To se jen sypou kostlivci z tvejch skříní. #čapí - tweet 2/3 pic.twitter.com/Xg7BGcFO3v — Skupina Šuman (@skupina_suman) 8. října 2017

V redakční poště přistál výpis z banky. @AndrejBabis - my za to nemůžeme. To se jen sypou kostlivci z tvejch skříní. #čapí - tweet 3/3 pic.twitter.com/w73KtClpgU — Skupina Šuman (@skupina_suman) 8. října 2017