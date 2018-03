30. 11. 2016 |Martin Charvát, Vojtěch Man |Ostatní sporty

Norský šachista Magnus Carlsen dnes přijímá gratulace k 26. narozeninám. On sám by si ale nejspíše přál úplně jiné gratulace - večer se totiž rozhodne o tom, jestli i nadále bude on mistrem světa, nebo mu titul sebere Rus Sergej Karjakin.