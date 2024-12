Oblékl si džíny a dostal pokutu. Obhájce titulu Carlsen poté odstoupil z mistrovství světa v rapid šachu

Obhájce titulu Magnus Carlsen odstoupil z mistrovství světa v rapid šachu. První hráč světového žebříčku přišel v pátek k šachovnici v džínách a v reakci na trest za porušení pravidla o nevhodném oblečení newyorský turnaj opustil. New York 12:14 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šachista Magnus Carlsen při mistrovství světa v rapid šachu | Foto: Seshadri Sukumar | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

„Pan Magnus Carlsen porušil dress code tím, že měl na sobě džíny, které jsou pro tuto akci podle dlouholetých předpisů výslovně zakázány,“ uvedla mezinárodní šachová federace FIDE.

Carlsen odehrál v džínách dva páteční zápasy, poté dostal pokutu 200 dolarů (4800 korun) a pokyn, aby se před další partií převlékl. To čtyřiatřicetiletý Nor odmítl a v devátém kole byl diskvalifikován. Z osmi partií předtím získal pět bodů.

Novinářům Carlsen řekl, že si ve spěchu neuvědomil, že má na sobě nevhodné kalhoty. „Pak mi řekli, že se po třetím (pátečním) kole musím převléknout, že to rozhodně nestačí až další den. Pak už šlo o princip, nikdo nechtěl ustoupit a takhle to dopadlo. Když to takhle chtěli... Já teď asi pojedu někam, kde je hezčí počasí než tady,“ dodal norský šachista.