Carlsen se vrátí na mistrovství světa v bleskovém šachu. I po pokutě znovu oblékne džíny

Norská hvězda Magnus Carlsen se znovu zapojí do mistrovství světa v rapid a bleskovém šachu. V pátek turnaj v New Yorku opustil kvůli trestu za nevhodné oblečení. Za to, že odehrál dva zápasy v džínách, dostal pokutu 200 dolarů (4800 korun). Pokyn, aby se před další partií převlékl, odmítl respektovat. Svůj návrat oznámil na sociálních sítích. Hrát prý bude znovu v džínách. New York 22:45 29. prosince 2024

„Abych to zkrátil, budu tady v New Yorku hrát ještě minimálně jeden den. Pokud se mi bude dařit, tak ještě další den,“ řekl Carlsen.

Čtyřiatřicetiletý Nor, který byl v letech 2013 až 2023 mistrem světa v klasickém šachu, po roztržce s pořadateli mluvil s prezidentem mezinárodní federace FIDE Arkadijem Dvorkovičem. „Když jsem mluvil s Dvorkovičem a hlavním sponzorem Turlovem, měl jsem pocit, že by to mohla být plodná diskuse. Nakonec jsem se rozhodl hrát,“ uvedl Carlsen na youtube kanálu aplikace Take Take Take.

„Navíc bleskové šachy mám moc rád. Chci dát fanouškům šanci, aby mě viděli hrát. Může to být naposledy, kdo ví,“ řekl. V rapid šachu se mu moc nedařilo, z osmi odehraných partií získal pět bodů.

Dvorkovič vyjádřil lítost nad tím, kam až spor o dodržení dress codu dospěl. „I když je naplňování těchto pravidel správné a konzistentní, vypadalo to, že to nebylo přiměřené a vedlo k situaci, které by se každý raději vyhnul,“ uvedl na sociální síti X. Dodal, že pro nadcházející šampionát v bleskovém šachu schválil na zkoušku pružnější přístup k oblékání.

Carlsen přijel do New Yorku obhajovat oba tituly. Novým šampionem v rapid šachu se v sobotu stal osmnáctiletý Rus Volodar Murzin. V pondělí a v úterý bude následovat šampionát v bleskovém šachu, kde se partie hrají jen na tři minuty.

