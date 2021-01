E-sport zasáhla koronavirová krize, za loňský rok nejvíce vydělal šachový král Carlsen

Nejvýdělečnějším hráčem ve světě e-sportu se stal muž, který za normálních okolností počítač nebo herní konzoli k výkonu svého povolání ani nepotřebuje. Šachový mistr světa Magnus Carlsen se na čele žebříčku za loňský rok ocitl nejen díky svému umění, ale také z důvodu koronavirové krize, která e-sport výrazně zasáhla. Na rozdíl od šachu, jehož online forma naopak zaznamenala historický rozkvět. Oslo 12:29 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šachový mistr světa Magnus Carlsen | Foto: RITZAU SCANPIX | Zdroj: Reuters

Třicetiletý Nor vydělal na prémiích z online šachových turnajů lehce přes půl milionu dolarů (asi 11 milionů korun). A to především díky vítězství v sérii Magnus Carlsen Tour, kterou po vypuknutí pandemie sám založil. V rámci e-sportu nebyl nikdo úspěšnější, jak uvedl Forbes.com.

Podle statistiky serveru Esportsearnings.com se do špičky dostali i další šachisté. Na sedmém místě figuruje Američan Hikaru Nakamura a na 12. příčku se vyšvihl jeho krajan Wesley So.

Jinak patří první dvanáctka výhradně hráčům střílečky Call of Duty. S jedinou výjimkou – na osmé místo proklouzl Brazilec Vitor Damo da Rosa, mistr světa karetní hry Magic.

Zatímco šachu rozsáhlé karantény a koronavirová krize paradoxně pomohly, e-sport jako takový se potýkal s úbytkem peněz. Carlsenovi tak stačilo na prvenství poměrně málo, tedy alespoň v porovnání s minulými lety. V roce 2019 musel Fin Jesse Vainikka nastřádat za prémie ve hře Dota 2 přes tři miliony dolarů, o rok dřív potřeboval k prvenství stejný hráč 2,2 milionu dolarů.

Nejvýdělečnější hráči v e-sportu za rok 2020 DrNykterstein (Magnus Carlsen, šachy): 510 587 dolarů Clayster (James Eubanks, Call of Duty): 383 325 dolarů Crimsix (Ian Porter, Call of Duty): 368 200 dolarů iLLeY (Indervir Dhaliwa, Call of Duty): 358 625 dolarů Shotzzy (Anthony Cuevas-Castro, Call of Duty): 351 625 dolarů Huke (Cuyler Garland, Call of Duty): 347 375 dolarů Hikaru (Hikaru Nakamura, šachy): 324 645 dolarů PVDDR (Paulo Damo da Rosa, Magic: The Gathering Arena): 300 000 dolarů Cellium (McArthur Jovel, Call of Duty): 256 550 dolarů Simp (Christopher Lehr, Call of Duty): 250 708 dolarů Priestahh (Preston Greiner, Call of Duty): 249 213 dolarů GMWSO (Wesley So, šachy): 246 180 dolarů

Popularizace i byznys

Carlsen se sice stal díky zařazení online šachu mezi e-sporty finančně nejúspěšnějším hráčem loňského roku, prémie za vítězství jsou pro něj ale s trochou nadsázky jen přivýdělek. Na letošek už naplánoval další sérii online turnajů Champions Chess Tour (s dotací 1,5 milionu dolarů), ale především nadále podporuje své aktivity zaměřující se na širokou šachovou veřejnost.

„Carlsen jako mistr světa cítí přímo povinnost popularizovat šachy po celém světě, je mu to velmi blízké. Navíc věří, že je to hra, která velice prospívá dětem. A samozřejmě je to pro něj i byznys,“ řekl už dříve serveru iROZHLAS.cz norský šachový novinář Tarjei Svensen.

Mistr světa stojí vlastnicky i jako hlavní tvář za skupinou Play Magnus, která sdružuje široké spektrum šachových serverů a aplikací. Těm se v současnosti daří – během karantény extrémně vzrostl zájem o online šachové herny, které se zpočátku pod nenadálým náporem uživatelů doslova hroutily.

Celá společnost Play Magnus zaznamenala za loňský rok více než dvojnásobný nárůst příjmů, vstoupila na burzu a má hodnotu kolem 100 milionů dolarů (2,15 miliardy korun).