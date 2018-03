majetkové přiznání

29. 7. 2015 | ČTK, Lenka Jansová |Zprávy z domova

Politici by měli podávat majetková přiznání už při nástupu do funkce. Novelu zákona o střetu zájmů schválila vláda. Informace by měl shromažďovat sjednocený registr, který povede ministerstvo spravedlnosti.