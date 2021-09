Senátor Nwelati neodevzdal majetkové přiznání. Zákon o střetu zájmů porušil už po osmé

Měl to být nástroj, jak zprůhlednit příjmy politiků a omezit korupci. Přesto někteří z nich zákonnou povinnost podávat pravidelně majetkové přiznání nedodržují. A to i ti v nejvyšších funkcích. Týká se to senátora ODS a primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho. Ten letos oznámení neodevzdal už po osmé. Podle oslovených expertů je to výsměch voličům. A nelíbí se to ani předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS). Trestu však Nwelati zatím uniká. Doporučujeme Praha 5:00 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor ODS Raduan Nwelati | Foto: JAKUB POLÁČEK / CNC | Zdroj: Profimedia

30. červen. To je nejzazší datum, do kterého musí veřejní funkcionáři každý rok odevzdat majetkové přiznání. Vedle toho mají ze zákona oznámit, co vlastní, také při vstupu a odchodu z funkce. Důvod? Veřejná kontrola, že se během výkonu svých pracovních povinností nelegálně neobohatili.

Platí to pro komunální politiky, vysoké úředníky, poslance i senátory. Bez výjimky. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun. Senátor Raduan Nwelati (ODS) přesto tento zákonný předpis nedodržuje. Povinnost podávat majetkové přiznání do veřejného rejstříku na něj padla přitom už před pěti lety.

„Pan senátor Nwelati skutečně žádné oznámení od spuštění Centrálního registru, tedy od roku 2017, nepodal,“ potvrdila Markéta Poslušná z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Politik tehdy zastával post primátora Mladé Boleslavi, v roce 2018 získal také křeslo v horní komoře.

Za tu dobu měl Nwelati odevzdat hned osm majetkových přiznání. Nejdříve v roce 2017 jakési vstupní oznámení za post primátora. O rok později to bylo oznámení průběžné i výstupní, protože se konaly komunální volby. A při příležitosti znovuzvolení do funkce pak opět oznámení vstupní. Jelikož se v roce 2018 stal také senátorem, vstupní oznámení měl podat i pro tento post.

„Vstupní i výstupní oznámení se podává vždy za každou funkci zvlášť. Je tomu zejména proto, aby byla ve vztahu ke každé funkci stanovena zřetelná ‚startovací čára‘, když výkon i ukončení výkonu dvou různých funkcí zpravidla nespadají v jeden okamžik,“ vysvětlila Poslušná. Průběžné oznámení v letech 2019 až 2021 pak podle ní měl senátor podat za obě funkce dohromady.

Porušení zákona

Například Lukáš Kraus, právník Rekonstrukce státu, označuje Nwelatiho postup za výraz neúcty k mandátu. Podle něho by měl jít příkladem. „Zákonodárce, který vykonává mandát v zájmu lidí, by měl zvýšeně dbát na povinnosti, které mu jsou kladeny,“ upozornil s tím, že zákon o střetu zájmů je postaven tak, aby politici během výkonu funkce před osobním zájmem upřednostnili ten veřejný.

„Kolik nemovitostí v zahraničí vlastním, přesně nevím. Můj otec měl generální plnou moc a z důvodu válečného konfliktu nelze získat podrobný výpis majetku. Nejedná se o právní kličky, ale realitu.“ Raduan Nwelati (senátor ODS)

Nelíbí se to přitom ani jeho stranickému kolegovi a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS). „Je to povinnost ze zákona a činit by tak měl. Zákon je potřeba dodržovat,“ řekl. O tom, že Nwelati oznámení o majetku neodevzdává, prý nevěděl. A bude s ním chtít o tom podle svých slov mluvit.

Sám zákonodárce syrského původu se ale brání tím, že o svém majetku nemá dostatečný přehled, a nemůže proto oznámení podat. „Nejsem schopen upřesnit údaje o majetku, který jsem vlastnil v Sýrii již před návratem do Česka v roce 1991 a také ty, které jsem dále získal dědictvím po otci v Sýrii,“ zdůvodnil pro iROZHLAS.cz. Podané přiznání by tak podle něj bylo „špatné a neúplné“, jelikož by nezahrnulo nemovitosti vlastněné v zahraničí.

Na radu právníků tak senátor raději nepodává oznámení žádné. „Chybné a neúplné přiznání by mohlo znamenat dopuštění se trestného činu. Nepodání žádného je přestupek,“ nastínil s tím, že nejde o „nesouhlas s principem“. Na případ už loni upozornil server Aktuálně.cz.

Před rokem 2017, kdy se oznamoval pouze nově nabytý majetek, podle svých slov podával každoročně a včas. „Problém nastal při změně zákona, kdy bylo nutné zadat veškerý majetek, a to i ten, který byl získán a vlastněn i v čase před politickou angažovaností a i válkou, která v Sýrii od roku 2012 probíhá,“ pokračoval Nwelati.

Program ODS

Podle šéfa české pobočky Transparency International Petra Leyera však takové vysvětlení nestačí. Označil ho za absurdní. „Chápu, že situace v Sýrii je komplikovaná, ale může vyvinout snahu oznámení o majetku podat alespoň do nějaké míry toho, co ví. A chtít ten zákon naplnit. Tady ta jeho vůle evidentně není,“ reagoval Leyer.

Potírání možné korupce je přitom také jedním z předvolebních hesel ODS, která v nadcházejících říjnových volbách kandiduje v koalici s TOP 09 a lidovci pod názvem Spolu. Přímo v jejím programu se píše následující: „Namísto neustálých kontrol však preferujeme princip osobní odpovědnosti na všech úrovních 50 rozhodování. Zavedeme pravidlo 3P: prevence, průhlednost, postih.“

Proč tedy toto motto – alespoň v případě senátora Nwelatiho – strana v praxi neaplikuje? Server iROZHLAS.cz se na to zeptal přímo předsedy občanských demokratů Petra Fialy. Místo něj však reagoval mluvčí ODS Václav Smolka: „Pan senátor disponuje majetkem, který zdědil po otci v Sýrii a který kvůli složité situaci v zemi nelze přesně nacenit a získat k němu patřičné dokumenty.“

Bez trestu

Celá věc má přitom i trestní rozměr. Za neodevzdání majetkového přiznání hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Senátor však zatím trestu uniká. V minulosti s ním přestupkové řízení zahájilo město Mnichovo Hradiště, přestupek proti zákonu o střetu zájmů byl ale nakonec promlčen. Na vině byla vytíženost úředníků i to, že si Nwelati podle města nepřebíral poštu.

„Městský úřad Mnichovo Hradiště byl pověřen Usnesením Krajského úřadu Středočeského kraje, ze dne 21. 12. 2018, řízením o přestupku pana Nwelatiho. V roce 2019 si písemnosti pan Nwelati nepřebíral, a tak byly tyto považovány za doručeny fikcí,“ popsala referentka přestupků Lucie Šorejsová. Řízení podle ní bylo zastaveno v říjnu 2020. A další oznámení prý Mnichovo Hradiště již neobdrželo.

Ministerstvo spravedlnosti přitom podněty ohledně porušení zákona o střetu zájmů ze strany senátora Nwelatiho podává každý rok. A jelikož neodevzdal majetkové přiznání ani letos, chystá se na to i nyní. „Ve všech případech ministerstvo spravedlnosti oznámilo zjištěný přestupek příslušnému správnímu orgánu, s výjimkou naposledy zmíněného oznámení, kde tak ještě učiní,“ uvedla Poslušná.

Nwelati má ale za to, že ani žádnou pokutu případně nedostane. „Mám objektivní důvody pro neplnění této povinnosti, které nemohu z důvodu vyšší moci ovlivnit,“ argumentoval. A pokud by musel peněžitý trest přece jenom uhradit? Sám by to prý udělal, jelikož je „pořád lepší pokuta než riziko trestního stíhání pro nepravdivé přiznání“. Právníci ale podle něj radí nic neplatit, jinak by mohl uznat „vinu“. Že by šlo o právní kličky, odmítl.