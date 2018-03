12. 12. 2013 |David Koubek |Fotbal

Dnes je to právě půl roku do startu fotbalového mistrovství světa v Brazílii. Fanoušky v Riu de Janeiru teď ale zaskočila mezinárodní federace FIFA. Ta chce, aby se na stadionu Maracanã hrála ani ne polovina zápasů brazilské ligy a místních soutěží, plánovaných do začátku šampionátu. Funkcionáři z Curychu se totiž bojí o trávník, na kterém se bude hrát i finále mistrovství světa.