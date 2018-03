17. 8. 2016 |Petr Kadeřábek, Nikola Šrámková |LOH 2016 Rio de Janeiro

Obě obhajují medaili z olympijských her v Londýně, obě prošly do finále svých disciplín z druhého místa a obě se ve finále přestaví v pátek ráno českého času. Vrcholný závod čeká oštěpařku Barboru Špotákovou a překážkářku Zuzanu Hejnovou, které se v letošní sezóoě potýkaly se zraněním, ale na jejich výkonech to není vidět.