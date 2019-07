Bez omluvy vynechala domácí šampionát, teď oštěpařka Tabačková nebude reprezentovat

Měl to být pro mladou oštěpařku Nikol Tabačkovou vrchol sezony, ale i když je už zdravá a limit hodila, na mistrovství Evropy do 23 let nepojede. Nesplnila totiž svazové podmínky a nezúčastnila se domácího mistrovství; řádně se neomluvila. Praha 20:00 3. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikol Tabačková na snímku z roku 2017 | Foto: Repro Instagram

Nikola Tabačková se letos vrací po operaci lokte a se starty šetří. I proto se tak domácí šampionát své kategorie rozhodla vynechat. V podmínkách reprezentační smlouvy ale stojí, že se v takových případech mají atleti z mistrovství omluvit. Jenže na svaz přišla omluva až dodatečně po šampionátu a po upozornění reprezentačního šéftrenéra Tomáše Dvořáka.

Ten poté Nikolu Tabačkovou navrhl nominovat na divokou kartu, svazové předsednictvo ale kartu neschválilo.

„Mě osobně mrzí, že na mistrovství Evropy nejedou závodníci, kteří by tam startovat mohli. Na druhou stranu jsem bohužel v pozici, kdy jsem pravidla nastavoval já. Nicméně jsem popřel sebe sama a navrhl jsem čtyři závodníky pro start na divokou kartu, kdy každému něco z podmínek chybělo. Jedna omluva přišla v den uzávěrky nominace, což pro mě bylo trošku mimo mísu,“ vysvětlil situaci Radiožurnálu Tomáš Dvořák.

Omluva nebo vysvětlení, které na svaz zaslal trenér Nikoly Tabačkové Jan Železný a také vedoucí trenér Dukly Jiří Šimice, nebyly podle Dvořáka řádné a adekvátní.

'Neupřímná omluva'

Juniorská mistryně Evropy Tabačková sama chybu přiznala, ale lituje, že de facto neměla k dispozici jiný opravný prostředek než se spoléhat na divokou kartu, Radiožurnálu také řekla, že z návrhu reprezentačního šéftrenéra Tomáše Dvořáka na divokou karta nešlo rozeznat, že má Tabačková splněný limit, a šlo spíše jen o gesto než řádně míněnou žádost.

„Když se to po šampionátu začalo hrozně řešit, tak jsme tu omluvu dodali, jenomže pan šéftrenér ji už nechtěl přijmout, protože říkal, že je neupřímná. Kdybychom věděli, že je ta omluva tak strašně důležitá, tak bychom se omluvili. Boj s egem není na místě,“ vysvětluje Nikola Tabačková, aktuálně dvanáctá žena evropských tabulek do 23 let.

Podle Dvořáka je ale důležité, aby závodníci na republikovém mistrovství startovali. „Pro mnohé je start na národním šampionátu vrchol sezony. Myslím, že by si i ta poslední oštěpařka ráda zaházela s juniorskou mistryní Evropy. Já osobně jsem nikdy neměl – byť v individuálních disciplínách – problém, když jsem byl zdráv, na národním šampionátu startovat,“ dodává trojnásobný mistr světa.