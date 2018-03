14. 10. 2009 |Jan Kaliba |Fotbal

Velmi tenké a křehké stéblo, kterého se mohou ještě zachytit čeští fotbalisté tonoucí v kvalifikačním neúspěchu, se jmenuje San Marino. Český postup do baráže o mistrovství světa 2010 je kromě výhry Haškova souboru nad Severními Iry podmíněný zázračnou výhrou či remízou nejhoršího evropského mužstva v zápase proti Slovinsku. Motivací pro sanmarinské amatéry by mohlo být třeba to, že se s nimi po utkání zřejmě rozloučí Giampaolo Mazza - nejdéle sloužící reprezentační trenér v Evropě. Jenže posuďte sami, co všechno hovoří proti případnému překvapení.