Historický úspěch fotbalistů San Marina. Po výhře nad Lichtenštejnskem slaví postup v Lize národů

Fotbalisté San Marina dlouhodobě patří mezi evropské otloukánky. Tři body ze zápasů s malým městským státem jsou pro většinu národních týmů v Evropě povinností. V září proti Lichtenštejnsku však přerušili dvacetileté čekání na vítězství a v pondělí večer dokonali historický úspěch. Stejného soupeře porazili 3:1 a slaví postup do skupiny C Ligy národů. Vaduz 23:05 18. listopadu 2024

Zářijové utkání s Lichtenštejnskem v rámci skupiny D1 Ligy národů bylo pro San Marino prvním soutěžním vítězstvím v historii. Hrdinou okamžiku byl teprve devatenáctiletý Nicko Sensoli. Ten působí v klubu San Marino, který hraje Serii D, tedy na čtvrté úrovni italské fotbalové pyramidy.

„Důležité je ukázat, že můžeme konkurovat nižším evropským týmům,“ řekl po zápase prezident fotbalové federace San Marco Tura. Jak brzy se jeho přání vyplní však nejspíš nečekal.

Ve druhém zápase tříčlenné skupiny fotbalisté San Marina podlehli Gibraltaru 0:1, v domácí odvetě však remizovali a udrželi naději na historický úspěch. Lichtenštejnsko totiž v obou zápasech s Gibraltarem remizovalo, a tak měli svěřenci trenéra Roberta Cevoliho ve svých rukou dokonce postup do skupiny C Ligy národů.

Do utkání ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska, vstoupili lépe domácí, už ve 40. minutě se prosadil Aron Sele. Hned v první minutě po změně stran ale srovnal Lorenzo Lazzari a v 66. minutě dokonal obrat z penalty Nicola Nanni.

Bylo to poprvé, co poslední tým žebříčku FIFA skóroval dvakrát v soutěžním zápase. V 76. minutě navíc přidal třetí gól Alessandro Golinucci a San Marino dosáhlo nejen teprve druhé soutěžní výhry, ale i postup do skupiny C Ligy národů.