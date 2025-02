Podobné výzvy jsme už zvládli, říká o rozhodnutí Pekarové Adamové místopředseda TOP 09 Havel

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ve středu oznámila, že už ze zdravotních důvodů nebude kandidovat v parlamentních volbách. Jak ovlivní její rozhodnutí pozici strany v parlamentních volbách? „Za úspěch považujeme to, že obhájíme vládu. Nic menšího se za úspěch považovat nedá,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Matěj Ondřej Havel, poslanec a místopředseda TOP 09, předseda královéhradecké krajské organizace strany. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 11:38 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Ondřej Havel (TOP 09) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bylo pro vás rozhodnutí předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové překvapení, nebo už jste dříve zaznamenal nějaké náznaky?

Předně přeji paní předsedkyni brzké uzdravení, aby zvládla všechny svoje zdravotní komplikace, které ji teď bohužel potkaly a kvůli kterým nemůže kandidovat do Poslanecké sněmovny. Je to pro nás, pro celou stranu, překvapení v těchto předvolebních časech, nicméně ten krok samozřejmě chápeme, protože toto si nevybírá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Podařilo se jí vrátit TOP 09 do vlády a zmnožit počet poslanců a poslankyň. Měla velkou zásluhu také na tom, že vznikla koalice Spolu,“ popisuje působení Markéty Pekarové Adamové ve funkci předsedkyně strany poslanec Matěj Ondřej Havel

Takže jste do úterý netušil, že se něco takového chystá?

Paní předsedkyně to konzultovala se svými nejbližšími spolupracovníky s nějakým předstihem a já se mezi tyto spolupracovníky počítám.

A jak dlouho to tedy víte?

Myslím si, že to je taková osobní věc, tak nebudu úplně konkrétní, ale nebylo to, řekl bych, unáhlené rozhodnutí paní předsedkyně ze včerejšího dne (úterý).

Politologové se ve většině shodují, že toto rozhodnutí TOP 09 před volbami oslabí. Vy se toho neobáváte?

Zdraví je věc, která si nevybírá, to znamená, je to něco, s čím se musíme popasovat. Jistě to pro nás je výzva, se kterou se teď musíme vypořádat.

24:50 Politolog Kopeček: Pekarová Adamová byla Kalousek v sukních. TOP 09 nezviditelní u voličů ani nové vedení Číst článek

Ale TOP 09 za dobu, kdy jsem já byl jejím voličem, pak členem a teď třeba i jejím poslancem, takových výzev zvládla už několik a věřím kolegům a všem členům TOP 09, že to zase zvládneme, jako jsme to zvládli už vícekrát.

Zakládání koalice Spolu

Jak hodnotíte působení Pekarové Adamové v čele TOP 09 od roku 2019? Co straně jako předsedkyně přinesla?

V první řadě je to velmi inteligentní a vzdělaná žena, která se stala předsedkyní strany, to znamená, že musela přesvědčit delegáty, a to dokonce třikrát, a měla i vyzyvatele, to je potřeba říct.

Podařilo se jí vrátit TOP 09 do vlády a zmnožit počet poslanců v Poslanecké sněmovně. Měla velkou zásluhu také na tom, že vznikla koalice Spolu.

Pojďme se podívat trošku do historie. Fragmentace politiky na středopravém spektru byla velkým hendikepem pro to, aby bylo možné porazit hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, aby společenská většina voličů mohla účinně projevit svůj názor nebo delegovat politiky, kteří zde budou vládnout.

Oznámení Pekarové Adamové stranu oslabí. TOP 09 chybí přirozený lídr, myslí si politologové Číst článek

Tomu koalice Spolu významně napomohla a já pokládám za jeden z jejích největších úspěchů, že se podařilo tuto spolupráci domluvit. Že to bylo správně, ukazují poslední čtyři roky, kdy jsme se mohli opravdu účastnit ve vládě. Myslím si, že třeba ministr zdravotnictví svou prací přesvědčuje mnohé o tom, že to byla dobrá věc a dobrá strategie.

Jak podle vás současná šéfka TOP 09 změnila stranu oproti vedení Miroslava Kalouska nebo Karla Schwarzenberga?

Předseda je rozhodně klíčový pro fungování, ale taky pro to, jakým způsobem funguje spolupráce na nejvyšším vedení a v předsednictvu. Mohu to sledovat od doby, co je předsedkyní Markéta Pekarová Adamová. A dobře je tam vidět taková týmovost.

To znamená, že ona umí delegovat, ale za druhé se také umí spolehnout na svoje nejbližší spolupracovníky a důvěřuje jim. To si myslím, že je velmi důležité. Pro vnitřní řízení TOP 09 – tak, jak jsem to mohl číst – to bylo signifikantní v případě Markéty Pekarové.

Úspěch ve volbách

Bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že výsledky voleb by měly být pro delegáty listopadového sněmu vodítkem, kdo má podporu voličů. Souhlasíte?

Ano, je to tak. Sněmovní volby jsou naprosto zásadní. Pro každou parlamentní stranu, respektive vedení parlamentní strany, bude výsledek podzimních sněmovních voleb určující v tom, jak si nastaví své směřování, koho zvolí předsedkyní, předsedou nebo kdo se ocitne v nejvyšším vedení strany.

2:27 Pekarová Adamová nebude obhajovat mandát. ‚Doporučili mi to lékaři‘ Číst článek

To se týká všech parlamentních stran – normálních parlamentních stran. Je tady jedno hnutí modré barvy, které ať je v opozici nebo v koalici, tak má předsedu stále stejného. Víme proč.

Předseda vašeho poslaneckého klubu Jan Jakob zdůraznil, že teď je potřeba soustředit se na úspěch v podzimních sněmovních volbách. Co byste považovali za úspěch?

Za úspěch považujeme to, že obhájíme vládu. Nic menšího se za úspěch považovat nedá. Obávám se, že to tak je. Bude to úspěch, pokud se podaří, aby Petr Fiala pokračoval jako premiér. Bude to úspěch, pokud se podaří voličům nabídnout realistickou, uvěřitelnou vizi, se kterou se ztotožní a dají nám znovu důvěru pro nadcházející volební období.

Poslechněte si celý pořad Dvacet minut Radiožurnálu ze záznamu v úvodu článku.