‚Otevřela se cesta ke korupci.‘ Prošlo zvýšení limitů pro malé zakázky, transparentnost se ale neposílí

Limit pro zakázky zadávané napřímo bez soutěže se zvýší o polovinu. Ve středu to schválili poslanci. Má to ulehčit obcím od byrokratické zátěže a reagovat na inflaci. Zároveň však Sněmovnou neprošel návrh, který měl zadávací řízení zprůhlednit, a to hlavně kvůli hlasům ODS a lidovců. „Vládní koalice otevřela cestu korupci," reaguje protikorupční expert, podle něhož se tak mimo kontrolu veřejnosti dostanou tendry za skoro 23 miliard korun. Praha 6:20 23. ledna 2025

„Dali jsme starostům větší flexibilitu, aby mohli reagovat na potřeby obce,“ zdůvodnil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál předseda hospodářského výboru Ivan Adamec z ODS navýšení limitů zakázek zadávaných takzvaně z ruky. Horní hranice se tak zvedne u dodávek zboží a služeb ze dvou milionů korun na tři a u stavebních prací ze šesti na devět milionů. Normu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

„Důvodem je to, že tyto částky nebyly valorizovány řadu let, ani v době inflace. Je zvláštní, že právě Piráti, kteří jinak prosazují automatickou valorizaci téměř u všeho, jsou nyní proti,“ pokračoval Adamec, který tak narážel na to, že Piráti hlasovali proti zvýšení limitů.

Pirátský poslanec Jakub Michálek navíc navrhoval, když už se hranice posune, aby se alespoň zprůhlednilo zadávací řízení u malých zakázek. V praxi totiž tento přílepek k vládnímu zákonu o zadávání veřejných zakázek znamená, že se do volnějšího režimu přesune až třetina tendrů, které je nyní potřeba řádně soutěžit. Jde o zakázky v hodnotě 23 miliard korun.

Rozkol s ministrem

Návrh, který měl zvýšit transparentnost, Michálek podal ve spolupráci s vládní poslankyní Eliškou Olšákovou ze STAN. Hospodářský výbor, který byl garantem projednávaného zákona, ho ale nepodpořil. Na plénu pak neprošel hlavně kvůli hlasům ODS a lidovců. A to i přesto, že ho prosazoval také ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN).

„Zvýšení limitů dává smysl, určitě to pomůže omezit papírování. Zároveň jsme ale chtěli, aby tyto zakázky zůstaly alespoň pod základní kontrolou, protože zkrátka jde o veřejné peníze a musí na ně být vidět,“ řekl pro jednání Sněmovny Kulhánek. ODS podle něj vadilo, že zveřejnění způsobu, jakým byl vítěz vybrán, zatíží obce další byrokracií.

„Vládní koalice otevřela cestu korupci. Bude tak méně otevřených soutěží a občané budou mít menší kontrolu nad tím, jak politici utrácí jejich peníze.“ Věnek Bonuš (protikorupční expert spolku Lobbio)

„S tím nesouhlasím, chtěli jsme jen naprosté minimum – o jakou soutěž se jednalo, o kolik peněz šlo a jakým způsobem byl dodavatel vybrán,“ doplnil Kulhánek s tím, že si ale nemyslí, že by šlo o „největší prokorupční krok“ současné vlády, jak zní kritika některých protikorupčních organizací. Připustil však, že „prostor pro korupci to nezmenšuje“.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda přitom loni na podzim pro iROZHLAS.cz uvedl, že se v této věci podaří určitě najít shodu. Do poslední chvíle nakonec ale nebylo jasné, jak se k tomu vládní partaj postaví. Sám Benda se nakonec u návrhu na zvýšení transparentnosti zdržel, většina jeho spolustraníků byla proti.

„Úplně nesmyslný útok ze strany Pirátů. Mlátí prázdnou slámu. Novela reaguje na reálnou potřebu zjednodušit zadávání zakázek a zrychlit celou přípravu projektů. V tom nás tlačí bota. Radnice jsou pod dostatečnou veřejnou kontrolou,“ přiblížil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Obava ohledně možného korupčního rizika je podle něj neopodstatněná.

Kritika za korupci

Proti hlasoval také předseda KDU-ČSL Marek Výborný, zbývající lidovci ve Sněmovně se zdrželi. „Rozhodně si nemyslím, že neschválením pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka za Piráty by se mělo jednat o prokorupční krok. Je to jen další útok Pirátů, jak kopat do vlády, ve které neuspěli a odešli s ostudou,“ napsal v SMS zprávě.

Jenže kritika ohledně transparentnosti nezní jen od Pirátů. Návrh se nelíbí ani neziskovým organizacím Lobbio, Oživení či Datlab. „Vládní koalice otevřela cestu korupci. V těsném hlasování prosadila zvýšení limitů hned o 50 procent a zároveň odmítla posílit jejich transparentnost,“ uvedl Věnek Bonuš, protikorupční expert spolku Lobbio. Bude tak podle něj méně otevřených soutěží a změní se kontrola nad tím, jak politici utrácí veřejné peníze.

Kritiku mírní i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která však návrh podpořila. „ODS měla u pozměňovacích návrhů své vlastní stanovisko. Vše proběhlo podle koaliční smlouvy,“ popsala. Parametry malých zakázek se podle ní ale nezměnily tak zásadně, aby to vedlo k rozbujení korupce.

Zvýšení limitů poslanci schválili až na třetí pokus a to o dva hlasy. V předchozích dvou hlasováních se pro návrh nenašel dostatek hlasů, ale tato hlasování postupně zpochybnili poslanci Rudolf Salvetr (ODS) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Sněmovna zároveň na návrh výboru zvýšila limit pro povinné uveřejnění zadávací smlouvy na zakázku z půl milionu korun na milion korun, což má také ulehčit práci menším zadavatelům včetně obcí.