Politolog: Když nemáme co nabídnout, vytvoříme pseudospor. Na konci však zůstanou znechucení lidé

Už týden sledujeme osobní útoky v politice. Do střetu se tentokrát dostali šéf hnutí ANO Andrej Babiš a předseda vlády a ODS Petr Fiala. Důvodem jsou premiérovy sliby o přiblížení se německým platům během pěti let. „Vidíme, že kampaň už začala. Je to ale slabý odvar toho, co přijde po Vánocích," hodnotí situaci politolog Jan Kubáček v pořadu Jak to vidí... Českého rozhlasu Dvojka. JAK TO VIDÍ... Praha 15:03 28. listopadu 2024

Podle expremiéra Andreje Babiše by měla Poslanecká sněmovna dokonce projednat psychický stav předsedy vlády Petra Fialy kvůli jeho výrokům z poslední doby. Premiér si to nenechal líbit a zprudka odpověděl na sociálních sítích. „Vidíme, že kampaň už začala. Je to ale slabý odvar toho, co přijde po Vánocích. Bohužel ale platí i to, že když lidem nemají politici co dát a spíše jim berou, začnou nastavovat emoce a pseudospory,“ hodnotí v politolog Jan Kubáček.

Když se dva perou...

V souvislosti s tím, co všechno jako občané České republiky musíme vstřebat – jmenovitě ekonomickou nepohodu, složitou geopolitiku, vysoké ceny energií – si ale takové chování podle Kubáčka nezasloužíme. „Na to jsme příliš kultivovaný a rozvinutý národ platící daně. Zároveň mám pocit, že je to od politiků záměrné. Je to snaha odvést pozornost od toho, že oba premiéři už nejsou tak silní v kramflecích, aby prosazovali věci jak na evropské úrovni, tak v širších sousedských vztazích i v mezinárodním prostředí.“

Od peněženkových témat, stavu našich lednic, otázek perspektivy a společenského uspořádání nás budou podle politologa politici čím dál více odvádět k hospodským debatám, které k ničemu nevedou. Jediným mantinelem pro oba zúčastněné může být pravidlo, že když se dva perou, třetí se směje. „Ve výsledku to může pomáhat někomu buď ve Sněmovně, nebo mimo Sněmovnu k přitahování pozornosti. Bohužel se ale obávám, že část voličstva si řekne, že k volbám raději nepůjdou, na což vždycky sázejí lobbisté. Takže ve výsledku je pak bit někdo úplně jiný.“

Střety opozice a vládních stran jsou principem demokracie, nejednoho daňového poplatníka však může nyní znepokojovat i paralýza Poslanecké sněmovny, která se potýká s neustálými obstrukcemi.

„Současná Poslanecká sněmovna je nejméně výkonná od roku 1989. A je také jednou z nejrozhádanějších, bohužel často nad hloupými tématy a často s hloupou argumentací. Před námi ale leží rozhodnutí řady strategických otázek, takže by člověk spíše čekal, že se politická scéna sjednotí. Obecně totiž platí, že nad tématem bezpečnosti a nad tak zásadními věcmi, jako je sociální zabezpečení, zdravotní dostupnost společnosti, kvalita školství, která přímo úměrně souvisí se standardem dostupnosti trhu práce, dalšími příjmy, a tím pádem i důchody, se zkrátka pseudospory nevedou. U těchto témat by vždy měla být vůle dohodnout se alespoň na elementárním kompromisu, aby společnost mohla růst.“

Znechuceni hloupostí

V rozdělování společnosti a odvádění pozornosti od skutečných problémů k hloupým hádkám si tak vládní koalice s opozicí mohou podle Kubáčka podat ruce.

„Bohužel si neuvědomují, že na konci toho všeho budou nespokojení lidé, čehož může využít slovy Járy Cimrmana jiný sekáč, který se nezakecá, a my ještě budeme s lítostí vzpomínat, jaké to bylo teď. Znechucení už bohužel bylo vidět při relativně nízké účasti v podzimních regionálních krajských volbách. Odradit to ale může i všechny okolo nás, protože se budou chtít soustředit na svoji budoucnost. Stačí se jen podívat, kam se posunula Itálie, Polsko nebo Dánsko,“ dodává Jan Kubáček.