Sněmovna má být důstojné a předvídatelné místo, věří Jílková. ‚Musíme začít u sebe,‘ doporučuje Malá

Několik poslankyň a poslanců už znovu nechce kandidovat. Vadí jim, jak funguje Sněmovna. Stěžují si na obstrukce a na nepředvídatelná dlouhá noční jednání. Říkají, že pracovní život se jim jenom těžko slaďuje s tím rodinným. „Myslíme si s ostatními kolegy a kolegyněmi, že to přestává být únosné,“ říká pro Český rozhlas Plus poslankyně KDU-ČSL Marie Jílková. „Je to důsledek špatné komunikace a vedení Sněmovny,“ namítá poslankyně Taťána Malá (ANO). Pro a proti Praha 17:11 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní Jílková, kdo může za to, že Poslanecká sněmovna asi nefunguje tak efektivně, jak by fungovat mohla?

Jílková (KDU-ČSL): Nechci hledat viníky, protože to je proces, který vznikl dlouhodobě. Sněmovna se vyvíjela postupně, když lidé pozorovali, jakým způsobem jednali poslanci v předchozích volebních obdobích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Funguje v současnosti Sněmovna efektivně a tak, aby v ní mohli pracovat i poslanci, kteří pečují o svou rodinu? Debatují Marie Jílková (KDU-ČSL) a Taťána Malá (ANO)

A opozice a koalice se vždycky učila z předchozích volebních období. V tuto chvíli jsme došli do bodu, kdy si myslíme s ostatními kolegy a kolegyněmi, že to přestává být únosné.

Paní Malá, jaký je váš pohled? Ani vy nebudete hledat viníka toho, proč Sněmovna zřejmě nefunguje tak, jak by mohla?

Malá (ANO): Určitě nebudu nikoho jmenovat. Podle mého názoru je to důsledek špatné komunikace a vedení Sněmovny. Situace se skutečně vyhrocuje, je to náročné.

Rozumím tomu, že je velmi složité pro řadu kolegyň a kolegů cokoliv plánovat, to je pravda. Na druhou stranu jsme udělali rozhodnutí a musíme se s tím popasovat.

Hlavně je potřeba se zamyslet nad tím, jestli takhle chceme fungovat i nadále, anebo jestli chceme Sněmovnu mít trochu předvídatelnější. Myslím si, že v tomhle případě musí začít každý u sebe. A hlavně je potřeba začít komunikovat.

Celostátní sněm ANO. Taťána Malá | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nový jednací řád

Obě jste se dotkly otázky jednacího řádu Poslanecké sněmovny. V poslední době se hodně mluví o tom, jak by se mohl změnit, aby Sněmovna začala fungovat líp. A jednou z hlavních změn by podle vás, paní Jílková, mohlo být vyčlenění dne na mimořádná jednání Sněmovny, je to tak?

Jílková: To není ta hlavní věc. Většina moderních parlamentů funguje tak, že mají omezený čas, který věnují projednávání jednotlivých zákonů. Podle váhy zákona jsou schopni přidělit množství času, které s ním stráví.

Případně se dělají opatření typu pevná hlasování, kdy se na určitý den řekne, že v této hodině se bude hlasovat o všech věcech, které se předtím projednaly. Pomáhá to tomu, aby Sněmovna byla důstojné a předvídatelné místo. A byla místem, které efektivně dokáže přijímat legislativu. Za to nás občané platí.

Marie Jílková (KDU-ČSL) | Foto: Monika Hlaváčová | Zdroj: ČTK

Paní poslankyně Malá, nepomohly by tyto změny?

Malá: Musím říct, že se diskuzi určitě nebráníme a nebudeme bránit. Ale je potřeba ji posoudit ve všech kontextech a souvislostech. Je potřeba, aby si zástupci koalice a opozice v tomhle směru sedli a našli řešení.

3:29 ‚Ve Sněmovně to nefunguje úplně normálně.‘ Někteří poslanci už znovu kandidovat nebudou Číst článek

Hledat řešení v jakémkoliv tématu není lehké, vyžaduje to čas, ale hlavně to vyžaduje vůli a snahu na konci najít cestu. Ani jedna nejsme součástí organizačního výboru, ani jsme nebyly součástí skupiny, která řešila jednací řád a bohužel nedošla k žádnému závěru. Tady to asi nevyřešíme. Ale jsem přesvědčena o tom, že to začíná u dobré vůle, slušnosti a ochoty komunikovat.

Jak ovlivňuje obstrukční jednání ve sněmovně pohled lidí na politiku? A můžeme jednoznačně vinit opozici, nebo vládní koalici? A je sněmovna stále funkční pro reprezentaci demokracie? Poslechněte si celý pořad Pro a proti.