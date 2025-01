Poslankyně: Sněmovna je neefektivní a svým voličům neumím vysvětlit, proč to nedokážeme změnit

Práce v parlamentu není slučitelná s rodinným životem, přiznávají některé vládní političky a politici. A také proto už nechtějí kandidovat v podzimních volbách. Jedním z nich je i poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09), která na problém upozornila spolu s kolegyní Marií Jílkovou (KDU-ČSL). „Kdybych nevěřila, že je možné to změnit, tak žádné video o tomto tématu netočíme. A věřím, že k tomu začíná být i vůle,“ říká v pořadu Interview Plus. Praha 21:11 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teď je naším hlavním cílem připravit změny, aby Sněmovna byla moderní, říká Ochodnická | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Osobně mi nejvíc vadí neefektivita práce, kterou máme svým voličům odvádět. Pro mě je nejdůležitější práce ve výborech, kvůli věčnému sezení na mimořádných schůzích nebo například před zahájením úterní schůze, se ale jednání kulatých stolů, výborů a podvýborů ruší a přesouvají,“ říká Ochodnická.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martina Ochodnická, místopředsedkyně TOP09 a poslankyně této strany

„My na ně zveme odbornou veřejnost, které pak ale nemá možnost přijet, nebo s nimi nemá kdo jednat,“ popisuje s tím, že už čtyřikrát musela kvůli mimořádným schůzím zrušit kulatý stůl s odborníky na téma školního stravování.

V probíhajícím volebním období se oproti těm minulým konalo téměř dvakrát tolik schůzí, z toho většina byla mimořádných. Ty ovšem svolává i koalice, podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je důvodem to, že je při nich omezenější čas pro jednání o programu.

„Svoláváme je proto, že na konci volebního období máme velké množství legislativy, kterou chceme projednat. Máme ji připravenou a chceme se o ni utkat s opozicí, místo toho ale stále dokola načítáme jednotlivé body programu,“ kritizuje poslankyně.

Ministr Kupka: Sněmovna už nestihne projednat zákony, které vláda poslancům ještě neposlala Číst článek

Právě počet hodin jednání před vlastním zahájením schůze je prý rekordní, aktuálně je to 485 hodin ve srovnání se 175 hodinami v minulém a 163 v předminulém období.

„To je čas, který opozice zablokuje a rozhodne tak o tom, že v úterý reálně téměř nejednáme. A pokud ano, tak do noci. S tím nejsem v souladu nejen z osobních důvodů, ale i kvůli starším kolegům a zaměstnancům, kteří ve Sněmovně musejí zůstat tak dlouho, jako my,“ dodává.

Sněmovna vzorem

Jako starostka byla Ochodnická podle svých slov zvyklá pracovat i o víkendech, což brala jako součást své služby. Práce zákonodárce je ale nepředvídatelná a člověk nikdy neví, kdy skončí. Zároveň by ale měla být efektivní, protože ji platí občané ze svých daní.

„Nejsem schopna svým voličům u mě v obci vysvětlit, proč to vlastně děláme, když víme, že to je špatně. Nepřinášíme výsledky, proč tedy ty podmínky nezměníme, když zahraniční parlamenty mohou fungovat mnohem efektivněji. Je to neobhajitelné a škodíme si tím všichni, koalice i opozice,“ zdůrazňuje.

3:29 ‚Ve Sněmovně to nefunguje úplně normálně.‘ Někteří poslanci už znovu kandidovat nebudou Číst článek

Ochodnická připouští, že do voleb už žádné větší nejsou realizovatelné. Koalice se s opozicí shodne na tom, že případné změny ve fungování dolní komory se mají týkat až příštího volebního období.

„Teď je naším hlavním cílem připravit změny, které budou nikoli kosmetické, ale zásadní, aby Sněmovna byla moderní a odpovídala 21. století i jednacím řádům jiných zemí,“ plánuje.

Podle dlouholetého poslance Marka Bendy (ODS) by změny mohly začít platit od 1. ledna 2026, on sám se ale nedomnívá, že by jednání odblokovaly, protože „stejně zasekaná jako Sněmovna je i společnost“.

„Já to vidím přesně obráceně. Sněmovna mý být předobrazem a vzorem, jak bychom chtěli, aby společnost fungovala,“ dodává poslankyně.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.