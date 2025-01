Ministr Kupka: Sněmovna už nestihne projednat zákony, které vláda poslancům ještě neposlala

Vláda už pravděpodobně nebude ve Sněmovně schopna dojednat návrhy zákonů, které dosud poslancům neposlala. V souvislosti s blížícím se koncem mandátu dolní komory a kabinetu to v neděli uvedl v diskusním pořadu televize CNN Prima NEWS ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Volby čekají Česko na podzim. Aktualizováno Praha 13:14 5. 1. 2025 (Aktualizováno: 13:59 5. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Martin Kupka (vlevo) a premiér Petr Fiala z ODS (vpravo) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

I podle šéfky sněmovní frakce opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové tak předlohy, o nichž poslanci ještě nezačali jednat, zřejmě skončí „pod stolem“. Za klíčové považuje Kupka projednání úpravy sociálních dávek, které navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí shrnout pod jednu „superdávku“.

Politolog k formě opozice: Favorit ANO, vyčerpaná SPD, návrat KSČM, klesající Přísaha a otazník u Motoristů Číst článek

Česká televize (ČT) v sobotu uvedla, že vláda upustila od slibu prosadit automatické zvyšování měsíční daňové slevy na poplatníka, kterou využívají miliony zaměstnanců a podnikatelů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že v době vysokého rozpočtového schodku si stát nemůže dovolit plošné snižování daně z příjmu o miliardy ročně, zároveň i on míní, že už na změny s ohledem na volby není dost času.

Schillerová v neděli v pořadu CNN Prima NEWS řekla, že opozice se chystá v polovině ledna postavit proti zvyšování televizních a rozhlasových poplatků. Širokou diskusi očekává také k změně rozpočtového určení daní, podle kterého se dělí vybrané daně mezi stát, obce a kraje, jednat chce opozice rovněž o změnách dávek.

Volby budou v říjnu

„Právo většiny je schvalovat zákony, které vláda navrhuje,“ odpověděla v nedělní televizní debatě místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) na dotaz, zda koaliční poslanci využijí k prosazení norem pevný čas hlasování.

Starostové podle ní ještě hodlají do Sněmovny nové návrhy zákonů dodat, a to normu urychlující í výstavbu paroplynových elektráren, zákon o dostupném bydlení, na kterém ještě není vládní koalice dohodnuta, a změny týkající se financování nepedagogických pracovníků.

24:18 Konečně byl klid na plnění slibů, chválí šéf Mladé ODS. ‚Lépe se má jen někdo,‘ kontruje komentátor Číst článek

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) vidí v počtu záměrů k projednání přetlak a ne všechno, co by si ministři představovali, stačí poslanci do léta posoudit. Řekl to v diskusním pořadu České televize. Stejně jako další účastníci debaty uvedl, že není pravděpodobné, že by se opozice s koalicí dohodla na změně jednacího řádu Sněmovny tak, aby poslanci projednávali zákony rychleji. „Myslím, že dožijeme s obstrukcemi do konce volebního období,“ konstatoval Skopeček.

Předseda sněmovního klubu Pirátů Jakub Michálek připomenul, že jeho strana navrhla změny v pravidlech jednání dolní komory hned po volbách. Vedení klubů ANO a ODS ale podle něj dala přednost osobním dohodám.

Sněmovní volby se v souladu se zákonnými termíny uskuteční nejpozději 3. a 4. října. Prezident Petr Pavel má na vyhlášení přesného termínu čas do léta.