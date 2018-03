26. 5. 2011 |Robert Mikoláš, mz |Ekonomika

Japonsko se kvůli jaderné havárii ve Fukušimě zaměří na obnovitelné zdroje. Do roku 2020 tak chce instalovat solární panely na 10 milionů domů. Obnovitelné zdroje se stanou jednou z hlavních součástí energetické koncepce země a do roku 2020 se z nich bude vyrábět pětina elektřiny v Japonsku. Tokio chce splnit tento cíl i výrazným snížením ceny solárních panelů, do deseti let o třetinu a do roku 2030 o šestinu.