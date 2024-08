Boj proti změně klimatu začíná na balkóně. Němci věší solární panely, kde se dá

Němci bojují proti změně klimatu ze svých balkonů. Všímá si toho list New York Times, podle kterého se na dvorech a balkonových zábradlích po celém Německu objevují solární panely typu plug-and-play. Takové zařízení je dostatečně malé na to, aby se dalo snadno nainstalovat skoro kamkoliv. Pak se jen zapojí do zásuvky a dodává energii vyrobenou sluncem přímo do domu.

