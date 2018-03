11. 9. 2014 |Petra Benešová |Zprávy z domova

Soudy musejí od ledna podle nového občanského zákoníku přezkoumávat případy duševně nemocných lidí. Za tři roky by měly zvládnout zhruba třicet tisíc řízení. Jenže už teď je jasné, že to nepůjde tak rychle. Za první půlrok soudci otevřeli více než 1900 nových případů, ale rozhodli zatím jen zhruba čtvrtinu. Situaci komplikuje nedostatek odborných znalců, kteří píší posudky. Ministerstvo spravedlnosti proto zvažuje, že lhůtu prodlouží ze tří na pět let.