‚Střelec je borec.‘ Stát chce snížit tresty za veřejné schvalování teroristických útoků, nyní hrozí až 15 let

Za veřejné schvalování teroristických útoků mají v Česku hrozit nižší tresty. Teď stačí příspěvek třeba na sociálních sítích a jeho autor za něj může jít až na 15 let za mříže. Novela navrhuje snížit sazbu na maximálně 12 let. „Trestní sazba je zcela neproporcionálně přísná ve vztahu k povaze a závažnosti daného trestného jednání," řekl pro Český rozhlas mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Praha 8:24 19. dubna 2024

Do letošního roku za veřejné schvalování terorismu soudy potrestaly 28 lidí.

„Za mě určitě pěkně provedená práce.“ „Střelec je borec.“ „Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma svi** muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují.“

Takto v Česku v roce 2019 vypadaly komentáře na sociálních sítích pod příspěvkem o střelbě ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch. Jejich autoři skončili před soudem.

Za podporu a propagaci terorismu – tedy politicky motivovaného násilí – přes internet jim hrozilo 5 až 15 let za mřížemi. Všichni nakonec odešli s podmínkami, které soudy udělují častěji než vězení.

Hloupé, ne navádějící

„Za výroky na sociálních sítích, které lze označit spíše za hloupé, než podněcující k páchání teroristických útoků, jsou stanoveny velice vysoké sazby,“ řekl pro Český rozhlas mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Nově by tak lidé mohli jít za mříže na 3 až maximálně 12 let. Resort to navrhuje v novele trestního zákoníku. Snížení sazeb navrhovalo i Nejvyšší státní zastupitelství.

„Trestní sazba je zcela neproporcionálně přísná ve vztahu k povaze a závažnosti daného trestného jednání. U těchto trestných činů je pravidelně aplikováno mimořádné snížení trestu odnětí svobody. Pravidelné užívání mimořádného snížení trestu je ale pojmově i principiálně nesprávné,“ řekl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Podmíněné tresty

Resort navrhuje snížit tresty i v základní sazbě. Podle experta na terorismus Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity je to tak správně.

„Stále tam zůstává poměrně velké rozpětí trestní sazby a jde o to, aby soudce mohl posoudit vhodně skutečnou závažnost toho činu. Ve chvíli, kdy tady docházelo k postihu některých jednání, která se nejevila až tak závažná, tak se mi snížení dolní hranice trestní sazby jeví jako vhodné," řekl Mareš před časem Českému rozhlasu.

V Česku je od roku 2017 trestné veřejné schvalování terorismu, včetně toho, když někdo teroristy veřejně vychvaluje nebo když veřejně navádí lidi, aby teroristický čin spáchali.

Do letošního roku za veřejné schvalování terorismu soudy potrestaly 28 lidí. Většina dostala podmíněné tresty, jen dva lidé skončili ve vězení.

Známý je případ aktivisty Tomáše Čermáka, který na facebooku vyzýval k násilí vůči politikům a odešel s trestem pět a půl roku vězení.

„To byl prostě projev v nějakém určitém rozpoložení, a každý to bere jinak. Prostě vypustíte něco z úst, a potom nesete následky. Ale myslím si, že tady jsou i jiné osoby, které se chovají daleko hůř než my," hájil se Čermák.

Novela trestního zákoníku počítá s nižší sazbou i pro další trestný čin, kterým je vyhrožování teroristickým trestným činem.